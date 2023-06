Ez a Leopard 2A4 tank, ami hazánkat védi, és Ukrajnában próbálják ki élesben

A Rheinmetall megerősítette, hogy további Leopard harckocsikat küld Ukrajnának, mégpedig a 2A4 típusból. Mindez a társaság áprilisi közleményét követően derült ki, mely szerint a német fegyvergyártó Lengyelországtól és Hollandiától vásárolt tankokat juttat az ukránoknak. A német gazdasági minisztérium friss fegyverexportadatai szerint egyébként Magyarország majdnem megelőzte Ukrajnát is a listán.

Fotó: Philipp Schulze / AFP

A Leopard 2A4-es egyébként a magyar hadsereg szolgálatában is áll, sőt az A4-es a legelterjedtebb változata a Leopard 2-nek. Ukrajna is főként ebből a típusból kapott. Nevével ellentétben azonban az A4-es nem a negyedik, hanem az ötödik sorozat a típusból, mivel az első változat csak utólag kapta meg az A0-s elnevezést. Az A4-es korábbiakhoz képest automatizált tűzvezető és fojtórendszert kapott, amely teljesen digitalizált és új lőszerfajták kezelésére is képes.

További változtatásként a torony páncélzata titán/wolfram ötvözetből van. Ez volt az utolsó olyan sorozat, amely függőlegesen kialakított toronnyal készült, a későbbi típusok már döntött falú tornyot kaptak.

A 62 tonnás páncélos a többi Leopard 2-höz hasonlóan 120 milliméteres ágyúval és két 7,62 milliméteres géppuskával rendelkezik. A korábbi, A0–A3 modelleket is később az A4 szintjére fejlesztették. A tankok gyártója egyébként nem a Rheinmetall, hanem a Krauss-Maffei és a kieli Maschinenbau Kiel nevű cég.