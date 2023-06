Új helyzetet teremthet, ha az Európai Bizottság, a tagállamok is elfogadják azt a javaslatot, amelyet a az Európai Parlament már korábban megszavazott, azaz, hogy az „ecocide”, magyarul eko- vagy ököcídium bűncselekménynek minősüljön. Az Európai Parlament erről március 29-én döntött, most pedig következik az úgynevezett trialógus a Parlament, a Bizottság és a tagállamok között, plusz az ellenkezők meggyőzése is elengedhetetlen. Viszont, ha végbemegy a folyamat, akkor minden EU-országnak implementálnia kell a saját törvényrendszerébe.

A masszív olajszennyezés klasszikus ökocídium

Fotó: JAM STA ROSA / AFP

Persze adja magát a kérdés, hogy mi is az „ecocide”?

Nos, mindenki által elfogadott és egységes értelmezés nincs, egyelőre leginkább abból a jogi fordulatból indulhatunk ki, ami egy 2021-es független szakértői panel megfogalmazása.

Eszerint „az ökocídium olyan jogellenes, vagy szándékos cselekmény, amelyet annak tudatában követnek el, hogy nagy valószínűséggel súlyos és széles körű vagy hosszú távú környezeti kárt okozhat.”

Mekkora lenne a büntetés?

A zöld EP-képviselő, francia Marie Touissant szerint az Erika tankerhajó 1999-es elsüllyedésekor került igazán elő a téma, de mivel azóta is eltelt már több mint két évtized, látható, hogy lassú a haladás.

Az Európai Unió tagországai jelentik a Nemzetközi Büntetőbíróság tagságának negyven százalékát, azaz, ha az ökocídium bűncselekményként kerülne a nemzeti törvénykezésbe, annak világszinten is nagy hatása lenne

– mondta Touissant.

Ennek érdekében az Európai Bizottság 2021 decemberében jelentkezett beadvánnyal, hogy frissítse és harmonizálja a vonatkozó szabályozást, pontosabban a potenciális büntetéseket. A mostani tervezet szerint magánszemélyek és vállalatok egyaránt szankcionálhatóak lennének a pénzbüntetéstől a szabadságvesztésig terjedő mértékben – a legtöbbet hangoztatott büntetési tétel a legfeljebb tízéves szabadságvesztés, valamint cégek esetében a hároméves profit tíz százaléka.

Mi marad a háború után?

A végcél azonban, hogy a Nemzetközi Büntetőbíróság római statútumában szereplő nemzetközileg elismert négy bűncselekményhez, a népirtáshoz, az emberiesség elleni bűntettekhez, a háborús bűnökhöz és az agresszióhoz ötödikként csatlakozzon az ökocídium is. Idevág, hogy az orosz–ukrán háborúban a Nova Kahovka-gát felrobbantását például Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is ökocídiumnak nevezte.

A Nova Kahovka-gát felrobbantása után elöntötte a víz a vidéket

Fotó: OLEKSII FILIPPOV

Az ukránok egyébként hetente adnak ki összefoglalót a háború természeti hatásairól, és van miről, hiszen

mostanáig 53 milliárd dollár (18 ezermilliárd forint) értékű rongálásnak felelnek meg a hátramaradt töltényhüvelyek és a tankok roncsdarabjai, a katonák után maradt szemét, a károk a nemzeti parkokban, a vízszennyezés, valamint az immár kihalás fenyegette növény- és állatfajok.

Ezek mind az ökocídium alá tartoz(ná)nak, akárcsak a „békeidőbeli” bűnök, mint a mélytengeri vonóhálós halászat, az olajfolyások, a műanyagszennyezés, az erdőirtás, a bányászat, valamint a textilipar számos munkafázisa többek között.

Akadnak persze nehézségek is a kampányban, például az ellenzői.

Kik állnak ellen?

Laura Sullivan, a WeMove Europe közösségi NGO ügyvezető igazgatója például amiatt aggódik, hogy a lobbistáknak bejáratott útvonalai vannak a döntéshozókhoz. Ezáltal szerinte a tervezetet a gazdasági növekedés és fejlődés nevében „felvizezhetik”, és biztos, hogy az érintett cégek a tagállamokra is nyomást helyeznek majd azzal a fenyegetéssel, hogy „akkor máshova viszik az üzletet és állásokat”.

A túlzott fakitermelés és erdőirtás is a tüdőnket veszélyeztető tett

Fotó: Rich Carey

Ráadásul a tervezet szövegezése szándékosan szélesre szabta az ökocídium palettáját, ami kontraproduktív lehet, ha mindenre rásütik.

Jojo Mehta, a Stop Ecocide International nevű NGO igazgatója elmondta:

a leendő szabályozás nem lesz visszamenőleges hatályú, abban viszont igenis lehet szerepe, hogy például újabb bányák ne nyíljanak.

Frederik Hafen, a European Environmental Bureau zöldszervezet tagja pedig a Volkswagen példáját hozta fel, mint állatorvosi lovat. A VW ugyanis környezetbarátként árulta a dízelautóit, amikbe „csaló eszközöket” telepített, amik fals információkat adtak a szén-dioxid-kibocsátásról. Évekkel később természetesen kiderült a turpisság, a bűnösöket viszont csalásért ítélték el, ami messze kisebb büntetési tétellel jár, mint amit a mostani kampány szeretne elérni.

Az a fontos, hogy nem olyan autókat adtak el, amilyeneket reklámoztak, vagy pedig az, hogy olyan autókat adtak el, ami károsította a környezetet és a tüdőnket,

– tette fel a kérdést Frederik Hafen.