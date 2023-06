Felbukkant az első orosz csúcsvezető a lázadás óta: Sojgu a fronton termett

Szergej Sojgu védelmi miniszter a tárca tájékoztatása szerint orosz csapatokat látogatott meg a háborús Ukrajnában, és ezzel ő az első orosz vezető politikus, mióta Jevgenyij Prigozsin zsoldosvezér majdnem félúton Moszkva felé Rosztovból, lemondott arról, hogy a fővárosba vezesse menetoszlopait. Pont Sojgu volt és a hadsereg vezetői, akivel Prigozsin konfliktusba került, és úgy döntött, maga vesz igazságot a zsoldosokból álló Wagner csoportnak.

Fotó: RUSSIAN DEFENCE MINISTRY/AFP

Mielőtt még komolyabb belső katonai konfliktusra került volna sor, Prigozsint rábeszélték, hogy ne húzza tovább a húrt és távozzon Fehéroroszországba, azóta azonban folyik a spekuláció, hogy ellenfelei, köztüök Sojgu is rajtavesztenek, Vlagyimir Putyin elnök félreteszi őket.

Ebben a tekintetben van-e bármilyen üzenete, hogy hétfőn Sojgu lépett először, nehéz megmondani, mindenesetre a harcban állkó csapatok számára bírhat fontos üzenettel, hogy az első számú hadúr, Putyin elnök fő katonai helyettese és barátja megjelent a fronton. Hiszen több helyszínen is ellentámadást indítottak az ukránok, míg tartott a Wagner-zsoldosok felkelése okozta oroszországi felfordulás, Vologyimir Zelenszkij ukrán elnök pedig ismét több fegyvert kért nyugati szövetségeseitől.

A New York Times híre szerint Sojgu egy parancsnoki posztot látogatott meg, ahol meghallgatta Jevgenyij Nyikiforov, az ukrajnai orosz erők parancsnoka tájékoztatóját a hadihelyzetről – ezt a minisztérium közölte Telegram csatornáján. Egy videót is közzétettek, de az nem derült ki, hol és mikor készült.

Orosz vezető politikus ezen kívül nem jelent még meg nyilvánosan a Prigozsin-lázadás lefújása óta. Még miközben a Wagner-zsoldosok Moszkva felé vonultak, maga Putyin jelent meg a képernyőkön, és ötperces nyilatkozatában are tette ígéretet, hogy véget vetnek a ribilliónak. Ez meg is történt. Moszkvában is véget ért a terrorellenes rendkívüli állapot.