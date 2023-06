A megszokott időponttól eltérően a hét legelején ismerteti legfrissebb döntéseit a magyar kormány. Hétfőn délelőtt fél tizenegytől tart kormányinfót Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter és Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő.

Fotó: Balogh Zoltán / MTI

Ezt a kormányszóvivő jelentette be vasárnap reggel a Facebook-oldalán. Az adás követhető lesz a köztévé M1-es csatornáján és a Magyarország Kormánya Facebook-oldalon is. A Világgazdaság is élőben tudósít majd az eseményről.

A kabinet legutóbb május 25-én tartott sajtótájékoztatót a kormányinfó keretében, az azóta eltelt hetekben Orbán Viktor miniszterelnök az ukrajnai Nova Kahovka-i gát felrobbantását követően hívta össze a kormánytagokat, majd egy nappal később a Védelmi Tanács is összeült. A kormány múlt héten rendhagyó ülést tartott, pénteken pedig 18 órán keresztül tárgyalta a parlament a pedagógusokat érintő státusztörvényt.

Orbán Viktor pénteki rádióinterjújában arról beszélt, hogy a háborús helyzet minden korábbinál súlyosabb, és a védelmi költségvetés szükségessége mellett érvelt. Emellett szólt arról is, hogy olyan intézkedéseket hoztak, amelyekkel arra akarják rávenni az embereket, hogy a banki megtakarítások helyett az állampapír és a kincstárjegy irányába mozdítsák el a pénzüket