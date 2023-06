Egy orosz turistát támadott meg cápa az egyiptomi Hurghadában, miközben azt kiabálta: papa – egy csütörtöki videófelvétel szerint. A 23 éves férfi barátnője megmenekült, a többi turista pedig elhűlve nézte, ahogy a férfit a mélybe rántja a tengeri fenevad.

Fotó: Shutterstock

Az orosz híroldal, a Baza szerint Vlagyimir Popov hónapok óta az üdülőhelyen lakott apjával a tragédia előtt. A támadásnak az apa is szemtanúja volt a felvétel szerint. A videón az is látható, hogy a férfi kétségbeesetten kiabálja: papa, papa, miközben a fenevad a mélység felé húzza. Hiába próbált meg ugyanis minden erejével a part felé úszni, a cápa még a mély vízben elkaphatta. A felvételen látszik, ahogy Popov küzd az életéért, és az is, ahogy a víz vörösre színeződik.

A Daily Mail kérdésére az orosz külügyminisztérium megerősítette, hogy egy orosz állampolgár cápatámadás áldozatává vált. Egy szemtanú szerint a támadás mindössze hét méterre történt a parttól.

Az eset a hurghadai Dream Beachen (Álom strand) történt, ahol nem ez volt az első halálos cápatámadás.

Tavaly júliusban a 68 éves ausztrál Elisabeth Sauert ölte meg egy cápa, alig 15 perccel azután, hogy a vízimentőket figyelmeztették a cápákra, ám azok kinevették a vészjelzést. Ugyanazon a napon egy negyvenes éveiben járó román turista tetemét is partra mosta a víz.