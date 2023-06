Az indiai kormány több prominens minisztere is képmutatással vádolta Barack Obama volt amerikai elnököt, amiért megemlítette egy interjúban, hogy Narendra Modi indiai miniszterelnök amerikai útján Joe Bidennek fel kéne vetnie az indiai muszlimok jogaival kapcsolatos kérdéseket.

Modi múlt heti útja idején Obama arról beszélt a CNN-nek, hogy a muszlim kisebbség védelemre szorul az ázsiai országban, valamint hogy ezen védelem nélkül India akár szét is eshet. Az indiai védelmi miniszter, Rajnath Singh szerint azonban a volt elnöknek nem szabadna megfeledkeznie arról, hogy India az egyetlen ország, amely a világ összes emberét egyetlen családként képzeli el. Az indiai politikus ezt követően arról is beszélt, hogy Obama jobban tenné, ha felidézné, hány muszlim országot támadott meg – írja az Al-Dzsazíra.

Fotó: Costas Baltas / AFP

Nirmala Sitharaman pénzügyminiszter is hasonlóan terelte el a kritikát, kifejtve, hogy sokkolta a volt elnök kijelentése, különösen, hogy Obama hány muszlim többségű országot bombázott le.

Miért hallgatná meg a vádakat bárki egy ilyen ember szájából?

– tette fel a kérdést az indiai miniszter.

Ettől függetlenül az amerikai külügy többször felvetette már az indiai muszlimok kérdését a hindu nacionalista Modi-kormányzat idején. A miniszterelnök még megválasztása előtt egy darabig amerikai vízumot sem kaphatott, miután az indiai Gudzsarátban kitört zavargások mintegy kétezer muszlim áldozatot követeltek. Washington szerint a történtekben az akkor Gudzsarát élén álló Modinak is volt felelőssége, ám ezt azóta is sokan vitatják. 2014-es megválasztása után – Nagy-Britanniát és az Európai Uniót követően, amelyek már korábban feloldották a hasonló tilalmat – az amerikaiak is levették a beutazástól eltiltottak listájáról Modit.

Modi múlt heti amerikai látogatása alatt Biden elmondta, hogy az emberi jogok és a demokrácia kérdése is felmerült a megbeszéléseken, míg az indiai politikus mindenkit biztosított arról, hogy országa demokratikus állam, és tagadta, hogy a kormánya bárkit is hátrányosan megkülönböztetne.