Az iPhone-app formájában elérhető ChatGPT-nek, az AI+nak kísérletképp feltettük azt a kérdést, hogy hol tartózkodhat a Wagner magánhadsereg vezetője, Jevgenyij Prigozsin. A mesterségesintelligencia-program közölte, hogy nincs valós idejű hozzáférése az emberek aktuális tartózkodási helyéről. Egyedül arra a kérdésre adott kézzelfogható választ, hogy mi lehet a parancsnok legutóbbi nyilvánosan ismert tartózkodási helye, amelyre azt a mondta, hogy

legutóbb 2020 novemberében Szentpéterváron jelent meg a nyilvánosság előtt, ahol Vlagyimir Putyin orosz elnökkel és más magas rangú tisztviselőkkel tárgyalt

(mivel a ChatGPT adatbázisában közölt adatok 2021-ig követhetők vissza, annál frissebb találatok nem érhetők el a programban).

Csináltunk egy újabb tesztet, és például Ursula von der Leyennel kapcsolatban részletesebb információkat közölt a mesterséges intelligencia. A ChatGPT adatai szerint az Európai Bizottság elnöke legutóbb az Európai Bizottság székhelyén, Brüsszelben tartózkodott, de járt a közelmúltban Portugáliában is, ahol Antonio Costa portugál miniszterelnökkel tárgyalt 2021. március 16-án (ez esetben is csak a 2021-ig ismert adatok elérhetők).

A Lukasenka által közvetített alku értelmében a Kreml beleegyezett, hogy nem vonja felelősségre Prigozsint vagy a Wagner-csoport más tagjait a fegyveres lázadás kirobbantása miatt, amennyiben Prigozsin Fehéroroszországba távozik. Bár hétfőn az orosz média arról számolt be, hogy a Prigozsin elleni büntetőjogi vádakat nem ejtették, kedden a Kreml kijelentette, hogy a Wagner vezetője elutazhat Fehéroroszországba, és megszüntetik az ellene zajló büntetőeljárást.

Miután a Twitteren a Visegrad24 arról adott ki jelentést – a forrását nem megjelölve –, hogy Prigozsin Rosztovból Minszkbe repült, visszatértünk a MI-hez, és megkérdeztük, igaz-e a hír. Válaszként megismételte, hogy AI nyelvi modellként nem fér hozzá egyidejű információkhoz egyének jelenlegi tevékenységéről vagy hollétéről. Hozzátette:

Nincs tudomásom semmilyen nemrégi jelentésről, ami szerint Jevgenyij Prigozsin Rosztovból Minszkbe repült.

VG-megjegyzés: természetesen nincs technikai akadálya, hogy a mesterséges intelligencia értesüljön a közelmúlt eseményeiről, az AI+-t azonban láthatóan kizárták a friss információk köréből. Arra a kérdésre, hogy mikor tartotta az utolsó sajtótájékoztatóját Antony Blinken amerikai külügyminiszter, a válasz: 2021. április 5-én, ami természetesen hibás. Amikor azt kérdeztük, mikor tartja következő csúcsát az Európai Unió, a válasz 2021. június 24–25 .volt. Helyesen: ezen a héten csütörtökön és pénteken.

Mindezek után már egyáltalán nem okozott meglepetést, hogy a kérdésre, blokkolja-e Törökország Svédország NATO-csatlakozását, a gép helytelenül azt válaszolta, hogy nem. A tanulság: sok mindenre használható a mesterséges intelligencia, illetve nem, attól függően, hogy a programozók miképpen korlátozzák a hozzáférését az információkhoz. Ha ennek a szabályait nem ismerjük előzetesen és pontosan az adott alkalmazást illetően, a MI megbízhatatlan.

Nem valószínű, hogy Prigozsin huzamosabb ideig Fehéroroszországban marad

A Wagner magánhadsereg vezetője, Jevgenyij Prigozsin szombaton késő este hagyta el a rosztovi katonai parancsnokságot, a jelenlegi tartózkodási helye azonban ismeretlen.

Fotó: AFP

A Wall Street Journal vasárnapi cikke szerint a dél-oroszországi Millerovo katonai repülőteret arra használhatja fel, hogy a Wagnerhez hű magas rangú embereket a magánhadsereg afrikai műveleteinek viszonylagos biztonságába repítse.

Európai tisztviselők szerint, ha Prigozsin Fehéroroszországba megy, nem valószínű, hogy sokáig ott maradna, mivel fél a Kreml esetleges megtorlásától – írja a Newsweek.

A Wagner-vezér hétfőn másfél nap csönd után egy 11 perces hangfelvételt közölt a közösségi oldalán, amelyben részletesen beszélt a magánhadsereg lázadásáról és annak okairól. Kijelentette, hogy a Wagner-csoport kategorikusan ellenzi a haderő 2023. július 1-jei bezárására és a védelmi minisztériumba való beolvasztására vonatkozó döntést. Legfőbb állítása, hogy a fehérorosz elnök, Aljakszandr Lukasenka felajánlotta, hogy megoldást talál a Wagner további legális működésére.

Még ha Prigozsin el is hagyja Oroszországot, akkor is jelentős támogatói bázisa marad nemcsak a harcosai körében, hanem az oroszok között is, akik elismerik a bátorságát, amiért nyíltan beszél az országban uralkodó korrupcióról.

Az orosz elnök vasárnap esti beszédében választás elé állította a Wagner katonáit: vagy a védelmi minisztériummal szerződnek, vagy pedig Fehéroroszországba költözhetnek.