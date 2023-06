Iránban bemutatták az első hazai gyártású hiperszonikus ballisztikus rakétát – jelentette kedden az IRNA iráni hírügynökség.

Az állami sajtóban több fényképet is közzétettek a Fattah elnevezésű rakétáról, amelynek ünnepélyes bemutatóján jelen volt Ebrahim Raiszi államfő és az iráni Forradalmi Gárda több parancsnoka.

Illusztráció

Fotó: AFP

A televízió tudósítása szerint a Fattah rakéta nagy generációs ugrást jelent a rakétafejlesztés területén, ezzel már célba tudják venni az ellenség fejlett rakétaelhárító rendszereit is.

A hiperszonikus rakéták elérik a hangsebesség legalább ötszörösét, nagy sebességük és kifinomult manőverezőképességük miatt a radarokon nehezen észlelhetők.

Tavaly novemberben a Forradalmi Gárda légvédelmének parancsnoka azt közölte, hogy olyan hiperszonikus ballisztikus rakétát építettek, amely képes kilépni a légkörből és visszatérni.

Korábban a Világgazdaság is megírta, hogy az Egyesült Államok szerint egyre több jel utal arra, hogy Oroszország és Irán elmélyíti a védelmi kapcsolatait, ami kedvezhet Oroszországnak abban, hogy elhúzódjon az ukrajnai háború. Arról eddig is lehetett tudni, hogy Oroszország iráni drónokat és egyéb lőszereket vet be, de később kiderült, hogy dehlavijev rakétarendszereket is használnak. A dehlavijev Irán tankelhárító rakétarendszere, 2012-ben állították szolgálatba, a segítségével pedig 5-6 kilométerről is ki lehet lőni az ellenséges harckocsikat.