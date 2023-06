A katasztrófa sújtotta Herszon régióba utazott Volodimir Zelenszkij, hogy felmérje a gát két nappal ezelőtti felrobbantásából eredő károkat, és segítséget kérjen a nemzetközi segélyszervezetektől. Az elnök úgy érzi, Ukrajna magára maradt a katasztrófában, és bírálta az ENSZ-t és a Vöröskeresztet, mert szerinte nem segítik az országot segélyakcióikkal. „Szükségünk van a nemzetközi szervezetekre, hogy azonnal csatlakozzanak a mentőakcióhoz, és segítsenek az embereknek Herszon régióban” – közölte Volodimir Zelenszkij a The Guardian tájékoztatása szerint.

Fotó: AFP

Az ukrán elnök a június 8-i értekezletén méri fel a Kahovka-gát lerombolásából származó gazdasági következményeket és a lakosok kártalanításának lehetőségeit. A Világbank pedig kijelentette, hogy támogatja Ukrajnát, mivel a gát lerombolása súlyos következményekkel jár a tágabb környezetére nézve.

Az új kárfelmérés alapján készült a becslések szerint 411 milliárd dollárba kerülne Ukrajna gazdaságának újjáépítése az orosz invázió után.

Csütörtökön a gát felrobbantása miatt rendkívüli ülést tart a NATO — mondta Jens Stoltenberg főtitkár. A találkozót Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszter kérésére hívták össze, hogy a szervezet tagjai a katasztrófavédelmi feladatok ellátásában segítséget tudjanak nyújtani. Az ukrajnai frontvonal közelében lévő gát június lerombolása után több tucat falut elöntött a víz. A mintegy 42 ezer ukrajnai lakost fenyegető árvíz óriási károkat okozott az érintett területen. A The Guardian beszámolója szerint, a helyzet súlyosságát fokozza, hogy a megszálló orosz hatóságok nem is próbáltak segíteni az ukrán embereken. Ráadásul százezrek maradtak magukra ivóvíz nélkül, és több tízezer hektár mezőgazdasági terület ment tönkre a történteket követően. Több mint 6 ezer embert mentettek ki a Dnyeper folyó mindkét partjáról – számoltak be a katasztrófa helyzetéről az ukrán tisztviselők.

Сьогодні – в Херсоні. Нарада щодо ліквідації наслідків 🇷🇺 теракту на Каховській гідроелектростанції. Порятунок людей. Протидія екоциду. Безліч гуманітарних питань. На всі маємо дати відповідь. Дякую кожному і кожній, хто допомагає нашим 🇺🇦 людям! Дякую всім у світі, хто засуджує… pic.twitter.com/9Gg8dXifZK — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 8, 2023

„Mentőink, rendőreink és önkénteseink már 1894 állampolgárt evakuáltak” – mondta Oleg Klimenko ukrán belügyminiszter, hozzátéve, hogy 30 települést árasztott el a víz, amelyek közül tíz orosz ellenőrzés alatt áll. Ukrajna miniszterelnöke, Denisz Smihal is sürgette a nemzetközi humanitárius szervezeteket, hogy nyújtsanak segítséget a megszállt bal parton.

Az ENSZ humanitárius ügyekkel foglalkozó hivatala közölte, hogy Herszonban van egy csapat, amely a koordinálás mellett körülbelül 12 ezer palack vizet és 10 ezer víztisztító tablettát osztott szét a lakosság között.