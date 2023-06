A Föld több különböző pontján is tombolnak a természeti erők, Nepálban a heves esők, Brazíliában trópusi vihar követelt emberéleteket, Vanuatut pedig földrengés rázta meg vasárnap.

Fotó: Fabricio Bomjardim / AFP

Egy halálos áldozata is van a heves esők okozta áradásnak Nepálban, 17 ember pedig eltűnt a kelet-nepáli Szankuvaszabna megyében – közölte vasárnap a helyi rendőrség. További három ember megsérült, amikor a Heva Kola folyó az esőzések miatt kiáradt szombat este – mondta Birendra Godar, a megyei rendőrség munkatársa.

Az áldozatok közül 18-an dolgoztak az épülő Heva Kola vízierőművön, amelyet elöntött az ár, és valószínűleg komoly károkat szenvedett.

A víz elsodort házakat, két közúti hidat és állatokat is – mondta el a rendőrség képviselője, aki kitért arra is, hogy az áradás vasárnap reggelig folytatódott, nehezítve a mentést. A monszunidőszak június közepén kezdődik Nepálban, az árvizek és a földcsuszamlások halálos áldozatokkal és vagyoni károkkal járnak a hegyvidéki országban.

Brazília legdélibb államában, Rio Grande do Sulban legalább 11 ember meghalt azután, hogy a térségre rendkívül heves trópusi ciklon csapott le – közölték az állam hatóságai.

A The Guardian című brit napilap vasárnap idézte Rio Grande do Sul kormányzatát, amely szerint a vihar pénteken özönvízszerű esőzéseket okozott és városrészeket árasztott el, a hatóságok helikopterrel folytattak keresést húsz eltűnt személy után. A ciklon a nyolcezer lakosú Caraa várost érintette a legsúlyosabban. Eduardo Leite, Rio Grande do Sul kormányzója, aki ellátogatott a területre, azt mondta,

A caraai helyzet mélységesen aggasztó. Nagyon fontos, hogy szervezett módon, gyorsan fel tudjuk térképezni a fő érintett területeket, és azonosítani tudjuk a támogatásra szorulókat.

A hatóságok tájékoztatása szerint a keleti partvidék egyik településén, Maquinében 300 milliméter eső esett. A legsúlyosabban érintett területek lakói közül sokan a városok szabadtéri sportlétesítményeiben kerestek menedéket. A hatóságok több területen földcsuszamlás veszélyére figyelmeztettek. A kormányzó elmondta, hogy a hatóságok az elmúlt két napban 2400 mentést hajtottak végre. Kijelentette:

Célunk ebben az első pillanatban az emberi életek védelme és mentése. Kimentjük a bajba jutott embereket, felkutatjuk az eltűnteket, és minden támogatást megadunk a családoknak.

Vasárnap reggel a Richter-skála szerinti 5,4-es erejű földrengés rázta meg Vanuatu térségét az Európai Mediterrán Szeizmológiai Központ jelentése szerint. Arról egyelőre nem érkeztek hírek, hogy a Csendes-óceán délnyugati részén fekvő szigetet érő természeti csapás követelt-e emberéletet.

Brutális viharok és áradások pusztítottak Dél-Afrikában és Floridában is.