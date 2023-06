Ma több rendőrtiszt jelent meg az Európai Parlament (EP) brüsszeli Altiero Spinelli épületében, ahol a Katargate korrupciós botrányba keveredett két EP-képviselő, Marc Tarabella és Andrea Cozzolino mindeddig lezárt irodáját vizsgálták át. A belga Marc Tarabellát februárban vették őrizetbe, és több hónapig volt börtönben, majd házi őrizetben, ám nemrég ismét hozzálátott képviselői tevékenységéhez, sőt: újra igénybe veheti az irodáját is.

Fotó: Olivier Hoslet / MTI

Az olasz Andrea Cozzolino irodája továbbra is zárva marad: a volt EP-képviselő jelenleg házi őrizetben várja a Belgiumnak való kiadatásról szóló döntés elleni fellebbezés eredményét. Őrizetbe vételüket követően mindkét képviselő kénytelen volt elhagyni az EP szocialista csoportját. Az EP sajtóirodája nem nyilatkozott a történtekről, csupán annyit fűzött a fejleményekhez, hogy teljes mértékben együttműködik az igazságügyi hatóságokkal.

Az ügyben többeket is letartóztattak, köztük az EP volt alelnökét, a görög Eva Kailit és élettársát, Francesco Giorgit is, aki a kihallgatáson beismerte, hogy tagja volt egy olyan lobbiszervezetnek, amelynek segítségével Marokkó és Katar megpróbálta befolyásolni az EP döntéseit. A gyanúsítottak nagy részét már a házi őrizetből is kiengedték, és szabadlábon védekezhetnek a bűnszervezethez tartozás, pénzmosás és korrupció vádjával ellenük indított eljárásban.