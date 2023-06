Ketten meghaltak, többen megsebesültek Belgorodnál, ezreket kellett evakuálni

Ketten meghaltak, és többen megsebesültek az oroszországi Belgorod-régiót ért ukrán tüzérségi tűzben szombaton – közölte Vjacseszlav Gladkov kormányzó a Telegram üzenetportálon. „Az ukrán fegyveres erők reggel óta tűz alatt tartják a Sebekino-körzet településeit” – írta Gladkov, hozzátéve, a rakéták magánterületen csapódtak be Valujki határváros közelében. A Reuters két, a dpa hat sebesültről számolt be, a sérültek között két gyermek is van.

Fotó: Olga Maltseva / AFP

A kormányzó még pénteken jelentette be, hogy több mint 2500 embert evakuáltak a körzetből, miután már nem biztonságos az ott-tartózkodás. Orosz források az elmúlt napokban fokozott ellenséges aktivitásról számoltak be Észak-Ukrajnából.

Vjacseszlav Gladkov öt halottról és 16 sebesültről adott hírt a belgorodi térséget ért ukrán tüzérségi támadás következtében tegnap, pontosítva a korábbi, kisebb számokat.

Közben Melitopoltól nem messze, a Zaporizzsja-régióban robbanás történt egy vasútvonalon, amelyet az oroszok használtak a személyzet és a katonai felszerelés szállítására. A melitopoli polgármester, Ivan Fedorov arról számolt be Telegramoldalán, hogy a jakimivkai járásbeli Dolinszke falu közelében a vasúti sínek használhatatlanná váltak.

Ukrajnával kapcsolatos hír az is, hogy Volodimir Zelenszkij elnök ismét jelezte, beszélni szeretne a brazil kormányfővel, Luiz Inacio Lula da Silvával, mert szüksége van a támogatására. Zelenszkij megerősítette, hogy már többször meginvitálta Lulát Ukrajnába.