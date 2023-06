Oroszország a kiéheztetés taktikáját alkalmazza az ukrán civilek ellen, célzottan támadja az élelmiszer-ellátási vonalakat, a mezőgazdasági termést és a vízügyi infrastruktúrát – állítja egy nemzetközi jogászokból álló csapat, amely segít Kijevnek a háborús bűnök vizsgálatában.

Rakétatalálat pusztított el egy repceraktárt.

Fotó: Dmitro Szmoljenko / AFP

A kutatásuk az ország északi részén található Csenyihiv városára összpontosult, amely két hónapig volt ostrom alatt, mielőtt kiverték a megyéből az orosz erőket. Csernyihiv azonban csak a „jéghegy csúcsa” Catriona Murdoch szerint, aki kimondottan kiéheztetési bűncselekmények szakértője a Global Rights Compliance nevű cégnél.

A hat hónapos munkát összegző jelentés szerint az orosz erők rutinszerűen összpontosították a támadásokat olyan területek ellen, ahol civilek gyülekeztek, hogy segélyt és élelmiszert kapjanak.

A következtetésünk az, hogy ez minden bizonnyal a nemzetközi humanitárius jog megsértésének minősül. Minél több információt gyűjtöttünk és elemeztünk, annál inkább erősödött ez a meggyőződésünk

– nyilatkozta Murdoch a CNBC-nek.

A szakértő az egyik mobil igazságszolgáltatási csapat, az atrocitásokkal kapcsolatos bűncselekményekkel foglalkozó tanácsadó csoport tagja. A csoportot az amerikai külügyminisztérium, az Európai Unió és az Egyesült Királyság finanszírozza.

A hírportál ezzel kapcsolatban emlékeztetett, hogy a Kreml korábban cáfolta, hogy az orosz erők háborús bűncselekményeket követtek volna el, és célzottan támadnák a civileket és a kritikus fontosságú infrastruktúrát.

Csernyihivben több háborús bűncselekményt igazoltak.

Fotó: Getty Images

A jelentés azonban részletesen taglal egy konkrét ilyen esetet, amely tavaly március 16-án történt egy szupermarketben, és legalább húsz civil halálát okozta. Mintegy kilencven ember gyülekezett aznap a Szojuz élelmiszerboltnál, amikor felrobbant egy nagy hatóerejű szerkezet. Az ügyvédek szerint közismert tény volt, hogy a Szojuznál kenyeret lehet átvenni, amikor a bolt zárva van.

Az ügyvédek azonosították azokat a nehéztüzérségi fegyverrendszereket, amelyeket a Szojuz elleni támadásban használhattak, és

bizonyítékot találtak rá, hogy orosz drónok működtek a térségben, és képeket szolgáltathattak az orosz támadás célra vezetéséhez.

Az ezt követő támadások a közeli kórházakat érték, „jelentősen rontva az energiaellátást, és így kihívást jelentő körülményeket teremtve a sérültek vagy haldoklók ellátásához” – olvasható a jelentésben. Azt is megállapították, hogy célzott támadások érték a város vízellátását is.

Elpusztult a harcokban a város egy másik szupermarketje is.

Fotó: Getty Images

A vizsgálócsapat szerint az orosz erők Ukrajna más részein is kiemelt figyelmet fordítottak arra, hogy ellopják a begyűjtött termést és tönkretegyék a mezőgazdasági gépeket. Murdoch meggyőződése szerint azonosítani lehet ezeknek a háborús bűncselekményeknek az elkövetőit.

Az ukrán agrárium akár 38 milliárd dolláros kárt is szenvedhetett az invázió miatt, második éve háborús körülmények között kénytelenek gazdálkodni, az idén még az időjárás is késleltette a munkálatok megkezdését. Ráadásul egy friss kimutatás szerint 174 ezer négyzetkilométeren aknamentesíteni is kell – ez Magyarország területének csaknem kétszerese.