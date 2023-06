Kivonják az orosz csapatokat a zaporizzsjai atomerőmű közeléből

Fokozatosan távoznak az orosz csapatok a zaporizzsjai atomerőműből, ahogy növekszik a létesítmény elleni szabotázsakció lehetősége – olvasható az ukrán katonai titkosszolgálat pénteki jelentésében.

A tájékoztatás szerint először az orosz nukleáris állami vállalat, a Roszatom tisztviselői hagyták el a reaktorokat, míg az erőmű ukrán dolgozói – akiknek szintén a Roszatommal írtak alá szerződést a megszállás után – pedig azt a tanácsot kapták, hogy

július 5-e előtt evakuáljanak, miközben a hátramaradó személyzet azt az utasítást kapta, hogy bármilyen vészhelyzetért az ukránokat vádolják.

Fotó: AFP

Az ukrán hírszerzés információi szerint az atomerőmű jogi vezetője, a főellenőre és a készletek beszerzéséért felelős vezetőhelyettese mind távoztak már a Krím-félszigetre. Az orosz járőrök száma is egyre csekélyebb a reaktornak otthont adó Enerhodar városában – olvasható a Kyiv Independent összefoglalójában.

Június 23-án Kirillo Budanov, az ukrán katonai hírszerzés vezetője arról nyilatkozott, hogy Oroszország befejezte előkészületeit az erőmű megtámadására így aláaknázta a létesítmény hűtőrendszerét és a hatból négy reaktorban robbanószerkezeteket helyezett el. Az Institute for the Study of War szerint Oroszország azt jelezheti, hogy kész felrobbantani az atomerőművet, hogy megelőzze az ukrán ellentámadást.