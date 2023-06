Magyarország nem vesz HIMARS rakétarendszereket

Nem vásárol a honvédelmi minisztérium HIMARS rakétarendszereket az Egyesült Államoktól. Mint ismert: szerda délelőtt jelent meg egy cikk a The Washington Post című lapban, amelyben azt állították, hogy a magyar kormány több HIMARS-t akart venni, de az üzlet végül kútba esett, mert egy amerikai szenátor blokkolta az ügyletet, amíg Magyarország nem hagyja jóvá a svéd NATO-csatlakozást.

Fotó: Jomiuri Sinbun via AFP

A honvédelmi minisztérium közleményben reagált a cikkre. Mint írták: az előző kormányzati ciklusban a beszerzésekért felelős kormánybiztos levélben kért információt a HIMARS rakétarendszerekre vonatkozóan 2022. márciusi határidővel. Erre válasz az amerikai féltől nem érkezett, a tárca az ügyet ezzel lezártnak tekintette.

Ahogy fogalmaztak:

a honvédelmi minisztériumnak nem áll szándékában HIMARS rakétarendszert vásárolni.

A HIMARS rendszereket az orosz–ukrán háborúban is használják, miután a nyugati országok, főleg az Egyesült Államok több ilyet is átadott Kijevnek, és azóta is rendszeresen biztosít neki rakétákat. A HIMARS rendszerek az egyik leghatékonyabb eszközök az orosz sereg ellen.