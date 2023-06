Nyolcvanhat éves korában a milánói San Raffaele kórházban elhunyt a Forza Italia vezetője, Silvio Berlusconi – írja a Rai. A legfiatalabb fiúgyermeke kivételével Silvio Berlusconi összes gyereke megérkezett korábban a milánói kórházba, ahol a volt olasz kormányfőt péntek óta kezelték.

Fotó: Alessandro Bremec / AFP

Berlusconit május 19-én engedték haza a kórházból, ahol 45 napig kezelték. A politikust leukémiával kezelték, kórházba a betegséghez kapcsolódó tüdőfertőzése miatt került.

Korábban koronavírussal fertőződött meg, majd kétoldali tüdőgyulladással bekerült a San Raffaele kórházba, hónapokkal később pedig egy monacói kórházba szállították szívelégtelenség miatt.

Hét évvel ezelőtt Berlusconi súlyos aortabillentyű-műtéten esett át.

A volt miniszterelnök korábban kijelentette, hogy elindul az államfői választáson is, de később a Hajrá, Olaszország! közölte, hogy a pártelnöke visszamondja az indulását, tavaly nyáron a párt bekerült a kormánykoalícóba. Noha Meloni Ukrajna támogatását ígérte, Berlusconi többször megkérdőjelezte a szavait, Kijevet vádolva a háborúért, igaz, arra is fény derült, hogy a háborút elindító Vlagyimir Putyin orosz elnökkel baráti üzeneteket és ajándékokat váltott. Silvio Berlusconi és Volodimir Zelenszkij a sajtóban üzengettek is egymásnak.

Berlusconi több ciklusban is vezette Olaszországot, 1994 és 1995, 2001 és 2006, illetve 2008 és 2011 között volt miniszterelnök. Jelenleg nem tölt be kormányzati szerepet, de pártja, a Forza Italia így is rendkívül fontos tényező Giorgia Meloni kormányfő koalíciójában.