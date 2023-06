Az Európai Unió úgy ítélte meg, hogy nem tudja jogszerűen elkobozni a befagyasztott orosz vagyont, és ehelyett a tisztviselők inkább az eszközök ideiglenes felhasználására fognak összpontosítani – írta a Bloomberg.

Aliser Uszmanov orosz oligarcha jachtját a háború kitörése után Hamburgban foglalták le.

Fotó: AFP

Az EU az orosz–ukrán háború kirobbanása óta azt vizsgálja, hogyan lehetne felhasználni a befagyasztott, több mint 200 milliárd euró értékű orosz jegybanki eszközt, hogy utána Kijevbe irányítsák. A lefoglalt vagyont Ukrajna újjáépítésétől kezdve a fegyverszállítmányokig sok helyen be lehetne vetni, ám az elmúlt másfél évben erről még nem született tervezet.

Úgy látjuk, hogy nincs olyan hiteles jogi megoldás, amely lehetővé tenné a befagyasztott vagy zárolt eszközök elkobzását kizárólag azon az alapon, hogy ezek uniós korlátozó intézkedések alá tartoznak

– olvasható a lefoglalt vagyonnal foglalkozó munkacsoport jelentésében.

Jelenleg az eszközöket csak úgy lehetne felhasználni, hogy a befektetésekből származó nyereségeket átirányítják Ukrajnába. A pénzeszközök nagy része az Euroclear elszámolási vállalatnál van, ahol az idei első negyedévig közel 750 millió eurót termeltek– igaz, ez közel sem annyi, mint amennyiben Kijev reménykedik.

A munkacsoport várhatóan jövő héten, az uniós vezetők találkozóján fog felhatalmazást kérni, hogy ezt az irányt alaposabban is megvizsgálják, ezzel pedig a blokk is politikát váltana.

Teljes mértékben megértem a vita érzelmi töltetét, és valóban azt mondtuk, hogy az eszközöket Ukrajna megsegítésére fogjuk felhasználni. De mi jogállamok közössége vagyunk, és egy szabályokon alapuló nemzetközi rendet védünk; nem vehetjük semmibe a törvényeket csak azért, hogy a szövetségesünknek segítsünk

– mondta Alexander Schallenberg osztrák külügyminiszter.

Belsős információk szerint több nagy globális bank is aggódik amiatt, hogy az orosz eszközök kisajátítása miatt Moszkva megtorlást alkalmazhat az országban fennmaradó érdekeltségeikkel szemben. Oroszország megnehezíthetné a külföldi hitelezők életét, és a helyi alkalmazottaikat is célba vehetné – arról nem is beszélve, hogy az EU egy ilyen lépéssel egy súlyos következményekkel járó precedenst állítana fel.

Az Európai Központi Bank is figyelmeztetett, hogy még az eszközökből származó kamatbevételek felhasználása is arra ösztönözheti a hivatalos tartalékosokat, hogy hátat fordítsanak az eurónak.

Alexander Schallenberg osztrák külügyminiszter szerint a vagyonelkobzásnak súlyos nemzetközi következményei lennének.

Fotó: Thierry Monasse / Getty Images

Azonban egy másik lehetőség is fennáll, amivel az EU kisebb mértékben sértené meg Moszkvát: az orosz érdekeltséggel rendelkező cégeket, amelyek befektetéseikkel nagy nyereséget érnek el, kötelezni lehetne arra, hogy jelentős összeget utaljanak át az uniónak, és ezen keresztül Ukrajnának.

Ez csökkentené a jogi kockázatot a blokk számára, mivel nem az EU, hanem egy helyi bank lenne a kezelő, mielőtt a pénzek Ukrajnába kerülnének.

A blokk tisztviselői szerint ez a modell nem befolyásolná a pénzügyi stabilitást, megőrizné az érintett cégek üzleti modelljét, és adóügyi szempontból is méltányos lenne. Ezt a megoldást azonban egyelőre még nem sokan támogatják.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szerdán a londoni Ukraine Recovery konferencián tartott beszédében azt mondta, hogy a blokk még a július közepén esedékes nyári szünet előtt javaslatot fog előterjeszteni e részesedések felhasználására.