Kiállításokkal, koncertekkel, interaktív játékokkal, rendhagyó tárlatvezetésekkel, színházi és táncprodukciókkal, kézműves foglalkozásokkal és gyerekprogramokkal várják a látogatókat ma este az ország múzeumai. Az idei Múzeumok Éjszakája több mint 2700 programot kínál mintegy 450 intézményben. Az események felkeresői „ezen az estén együtt ünnepelhetik a kultúrát, felfedezhetik és megcsodálhatják a műalkotásokat és találkozhatnak a régi korok szellemiségével” – írja az MTI.

Élő közvetítés is lesz a fő helyszínekről. Fotó: Németh András Péter / Mediaworks

A szervezők bíznak abban, hogy a látogatók száma megdönti az elmúlt években tapasztaltat: tavaly közel 330 ezer belépést regisztráltak a csatlakozó intézmények. Nagyon népszerűek voltak az akkori rendezvények is.

A programokról részletes információ a rendezvény weboldalán található, ahol helyszín, időpont és programtípus szerint is kereshetők az események. Ingyen letölthető mobilalkalmazás is rendelkezésre áll. A szervezők az este folyamán élő közvetítésekkel jelentkeznek a program közösségi felületein, a Facebook- és Instagram-oldalakon a legizgalmasabb helyszínekről.

Gyakrabban kellene múzeumba járni

A Múzeumok Éjszakája nem titkolt szándéka, hogy azoknak is felkeltse az érdeklődését a közgyűjtemények, kiállítóhelyek iránt, akik nem, vagy csak ritkán járnak múzeumba. A kiemelt tematika különleges kapcsolódási pontot teremt a múzeumok között, és egy új perspektívából segít rávilágítani a gyűjteményekre. Az idén is izgalmas lehetőségeket kínál a „TRendben vagyunk” tematika, amely olyan kérdésekre keresi majd a választ, hogy

Melyek az örök trendek?

Melyek azok, amelyek rövidebb-hosszabb időre tűnnek csak fel?

Ha valami nagy múltra tekint vissza, lehet-e mégis – vagy épp ezért – trendi?

A tematika olyan értelmezésből is segít betekinteni egy-egy szakterület fejlődésébe, hogy megmutatja, milyen eszközök, irányok, felfedezések voltak azok, amelyek egyfajta modernizációval „trendbe hozták” a tárlaton bemutatott területet. Számos helyen a kísérőprogramok is kapcsolódnak a tematikához, a részt vevő intézményekben közel 380 tematikus programmal várják az érdeklődőket. A kulturális örökségünket bemutató intézmények ezen a napon is igyekeznek minél élményszerűbben, minél látványosabban, a modern technikát segítségül hívva szólni az érdeklődőkhöz, különösképpen a következő nemzedékekhez.

Veszprém kiemelt helyszín

Veszprém mint Európa Kulturális Fővárosa és a Múzeumok Éjszakájának kiemelt helyszíne számos izgalmas múzeumi és kísérőprogrammal várja az érdeklődőket ma este. Tizenhárom intézmény több mint 50 programmal készül, egyebek mellett a Laczkó Dezső Múzeum, a Digitális Tudásközpont, a Művészetek Háza Veszprém, valamint a Veszprémi Magyar–Finn Egyesület. Különleges tárlatvezetések, interaktív digitális workshopok, filmvetítés, színdarab, nyomozós kalandjáték, valamint magyar és finn hagyományőrző programok egyaránt várják a látogatókat a királynék városában.

A Neumann 120 emlékév keretében a matematikus munkásságát és életét egyedi, interaktív módon bemutató tárlatok is kiemelt figyelmet kapnak a Múzeumok Éjszakáján.

Látványos megoldások, modern technikai eszközökkel és interaktív módon mutatnak be egy vagy több tudományterületet, ahol Neumann János jelentőset alkotott. A Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft. pályázati felhívásának köszönhetően tíz intézmény fog izgalmas, a tudós sokrétű munkásságához köthető programokkal szolgálni ma este a látogatók számára.

Karszalagot fel!

A fővárosban idén is egységes karszalaggal látogathatók a Múzeumok Éjszakája rendezvényei és kiállításai. A felnőttkarszalag 2500 forint, a gyermekkarszalag (6–18 éves korig) 1200 forint. Nem csak a csatlakozott intézményekbe való belépésre és a programokon való részvételre jogosít, ingyen használhatók vele a BKK-nak kizárólag ezen az estén üzemeltetett múzeumi buszjáratai is.

Az idén Miklósa Erika, a Magyar Szent István-rend birtokosa, Kossuth-díjas és Liszt Ferenc-díjas operaénekes állt 2023-ban a rendezvénysorozat mellé, és jószolgálati nagykövetként népszerűsíti.

A tavasszal számos tárlatvezetésen, több interaktív programon vett részt azért, hogy a Múzeumok Éjszakájáig beszámolhasson saját élményeiről, és ajánlhassa azokat a vendégeknek. Természetesen ő is beleveti magát ezen az estén is a múzeumi élményekbe; több helyre is ellátogat az este folyamán.

A Múzeumok Éjszakája fő szervezője a Kulturális és Innovációs Minisztérium, kiemelt médiapartnere az M5 és a Kossuth Rádió, támogatója a BKK, a Tunéziai Idegenforgalmi Hivatal és a Magyar Turisztikai Ügynökség, szakmai partnere a SZTAKI.