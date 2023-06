Negyven nap után életben találták azt a négy gyereket, akik egy kisrepülőgép-szerencsétlenséget követően tűntek el a kolumbiai dzsungelben - jelentette be Gustavo Petro kolumbiai elnök helyi idő szerint pénteken a Twitteren.

Fotó: Urbanandsport / NurPhoto / AFP

Petro hozzátette: a gyerekekre egy mentőkutya talált rá. A kolumbiai védelmi minisztérium közölte, hogy a 13, 9, 4 és egy éves testvéreket a légierő helikopterével mentették ki az esőerdőből. Az uitoto őslakos törzsből származó kiskorúakat először San Jose del Guaviaréba szállítják a helyi kórházba. Az uitotók Kolumbia délkeleti és Peru északi részén élő őslakos nép.

A gyerekek azon a Cessna 206-os kisrepülőn utaztak, amely május 1-jén zuhant le vélhetőleg hajtóműhiba miatt hét utassal a fedélzetén az Amazonas tartománybeli Araracuara és a Guaviare tartománybeli San José del Guaviare városa között a dzsungelben. A repülőgép roncsait, valamint a pilóta, az anya és egy vezető holttestét megtalálták, de a gyerekek eltűntek.

¡Una alegría para todo el país! Aparecieron con vida los 4 niños que estaban perdidos hace 40 días en la selva colombiana. pic.twitter.com/cvADdLbCpm — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 9, 2023

Médiaértesülések alapján a testvérek édesapjukhoz utaztak látogatóba, akinek el kellett menekülnie otthonról, miután a FARC gerillaszervezet egyik szakadár csoportja folyamatosan fenyegette őt.

A hadsereg szerint a mentőcsapatok a baleset helyszínétől mintegy öt kilométerre nyugatra találtak rá a gyerekekre legyengült állapotban. A kolumbiai elnök szerint a példa, amelyet a gyerekek túlélésből mutattak, be fog vonulni a történelembe.

"A dzsungel mentette meg őket" - hangsúlyozta Petro. "Ők a dzsungel gyermekei, és most már Kolumbia gyermekei is".

A környéken a dzsungel nagyon sűrű és veszélyes volt, és a keresést a vadállatok, a 40 méter magas fák és a heves esőzések nehezítették.

A mentőcsapatok több nyomot találtak a kutatás során, amely táplálta a reményt, hogy legalább egy túlélője van a szerencsétlenségnek. A Remény elnevezésű mentőakcióhoz a légierő három helikoptere is csatlakozott. Az egyik fedélzetén egy "körülbelül 1500 méteres terület hangosítására alkalmas" hangszóró közvetítette a gyerekek nagymamája által felvett üzenetet. Az asszony a helyi törzs nyelvén közölte az unokáival, hogy keresik őket, és arra kérte őket, maradjanak ott, ahol vannak. Már május 18-án is felröppent a hír, hogy megtalálták a gyerekeket, de ez végül tévedésnek bizonyult.