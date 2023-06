A napokban érkezett a hír, hogy Soros György átadta fiának, Alexandernek a birodalma, és azon belül is különös tekintettel a Nyílt Társadalom Alapítvány (OSF) irányítását. A hírre a Twitteren reagált Orbán Viktor miniszterelnök is, aki egy a Keresztapa című filmből vett giffel ábrázolta, hogy mit gondol a generációváltásról.

Fotó: Shutterstock / Soros Alexander Facebook

A képsoron Vito Corleone, a címszereplő és fia Michael látható. Tekintve, hogy Alexander Soros azt nyilatkozta, hogy az apjánál is politikusabb alkat, lehetséges, hogy a Soros-birodalom is még erőszakosabbá válik, ahogy a Corleone családnál is történt a generációváltást követően.