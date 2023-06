Orosz rakéták záporoztak egy ukrán katonai repülőtérre

Oroszország 13 rakétát lőtt ki a nyugati Hmelnyickij régióban lévő ukrán katonai repülőtérre. A légvédelemnek sikerült az összes cirkálórakétát lelőnie. A támadás a Kaszpi-tenger térségéből indult.

Fotó: AFP

A régió megbízott kormányzója, Szerhij Tyurin elmondta, hogy a támadást a Hmelnyickij régióhoz közeli Vijszk repülőtérre irányították – írta meg a Guardian.

A rakétákat Tupolev Tu–95-ös bombázókból indították.

Az ukrán tüzérség Zaporizzsja régióban vette tűz alá az orosz kézen lévő Novohorivka falut. A támadásban egy ember meghalt, egy pedig megsérült.

A Kreml állítása szerint folyamatosan érkeznek a katonák az orosz hadseregbe Az orosz védelmi miniszter azt mondta, hogy a nyugati országok a világ minden tájáról összeszedett maradék harcászati eszközöket szállítanak Ukrajnának.

Eközben az ukránok is megdolgoztatták az orosz légvédelmet. Egy drón repült be a dél-oroszországi Kurszk város felé, nem messze az ukrán határtól. A légierő lelőtte a drónt, sem kár, sem emberi sérülés nem történt. Az oroszok azt is közölték, hogy ukrán fegyveresek megpróbáltak áttörni a határon Oroszország déli részén, de a határőrség megállította ezeket a kísérleteket.

A Kyiv Independent szerint az oroszok Szumi régiót is támadták.

A lap 147 robbanásról a térségben, kilenc községet értek a lövedékek.

Halálos áldozat nincs, viszont egy ember megsérült és lakóépületekben keletkezett kár. Az ukránok azt közölték, hogy a támadásokat aknavetőkkel és tüzérségi ágyúkkal hajtották végre, valamint légi csapásokról is szólnak a hírek. Szumi régió jelentős részét már visszafoglalták az ukránok, azóta folyamatosak az oroz támadások a terület ellen.