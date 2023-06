Orosz–ukrán háború 480. nap – friss hírek

Két harctéri sikerről is beszámoltak vasárnap az ukránok: felrobbantottak egy nagy orosz lőszerraktárat az Azovi-tenger közelében, illetve elfoglaltak egy falut a zaporizzsjai fronton. Az orosz védelmi minisztérium ugyanakkor azt jelentette, hogy nyolc ukrán támadást vertek vissza a donyecki fronton.

Fotó: Anatolii Stepanov / AFP

Ami a politikai színteret illeti: Moszkvában sem értek el nagyobb sikert szombaton a térségbe látogató, békét sürgető afrikai politikusok, mint korábban Kijevben, egyik fél sem mutatott étvágyat a béketárgyalások megindítására. Vlagyimir Putyin orosz elnök visszautasította az ukrajnai háborús helyzet rendezésére irányuló afrikai béketerv kulcsfontosságú elemeit a szentpétervári találkozón.

A harctéren vasárnap reggelre fontos orosz lőszerraktárat semmisítettek meg az ukránok Henyicseszk kikötőváros közelében az odesszai katonai adminisztráció szóvivője szerint – jelentette a Reuters.

Egy orosz tisztségviselő vasárnap elismerte, hogy Ukrajna visszafoglalt egy falut a dél-ukrajnai zaporizzsjai régióban. Ez az első kisebb ukrán siker ezen a fronton, mióta Kijev a hónap elején megindította ellentámadását. Vlagyimir Rogov elmondta, hogy az ukrán erők elfoglalták Piatykhatszkij települést, és ott beásták magukat, miközben orosz tüzérségi tűz alá kerültek.

Az oroszok szerint a támadó ukránok véres veszteségeket szenvednek. Az ukránok sem maradtak adósak: azt jelentették, hogy szombaton 650 orosz katonát öltek meg, és a háború kezdete óta az – ellenőrizhetetlen – hivatalos adatok szerint már 219 820-at.

Folyik a találgatás, a falu elfoglalása nem egy nagyobb ukrán áttörés előkészítése-e.

War Gonzo orosz katonai blogger szerint – írta a brit The Guardian – az ukránok nagy mennyiségű tartalékot halmoztak fel ezen a környéken emberanyagban és páncélosokban.

Eközben arról is érkeztek hírek, hogy még mindig nő a június 6-ai kahovkai gátrobbanás áldozatainak száma. Az oroszok megszállta területeken haltak meg többen a gátszakadás miatt. Az ezt okozó robbanásért a térségben egymás ellen küzdő oroszok és ukránok továbbra is egymást vádolják. Az ukránok hivatalos vizsgálatát segítő szakértők és a The New York Times elemzése szerint az oroszok voltak.

Közben megérkezett Pekingbe Antony Blinken amerikai külügyminiszter. Csaknem öt éve ez az első ilyen magas szintű látogatás, amelynek a mozgató rugóit rendkívül sokat elemezték, de a megfigyelők meglehetősen pesszimisták, és nem várják a megbeszélésektől, hogy segítsék az ukrajnai háború lezárását.