A Szentszék Sajtóiroda közleményt adott ki Ferenc pápa műtét utáni felépüléséről: a Szentatya pihen és jól van. Számos jókívánságra reagált, többek között egy fiatal fiú családjától kapott üzenetre is.

Fotó: AFP

A 86 éves Ferenc pápát szerdán szállították kórházba, délután már meg is műtötték. Csütörtökön a Szentszék Sajtóiroda igazgatója, Matteo Bruni ezt írta:

Őszentsége Ferenc pápa egy napot pihenéssel töltött.

A Vatican News beszámolója szerint a pápa vérnyomása és légzése is stabil. A katolikus egyház vezetője több üzenetre is válaszolt, például az általa tavaly március 31-én megkeresztelt Miguel Angel családjáéra is. A fiút korábban a gyermekonkológiai és idegsebészeti osztályon kezelték, ahol a Szentagya személyesen látogatta meg. Ferenc pápa a műtétjét követően telefonon beszélt a fiatal fiú édesanyjával.

A katolikus egyház élén 2013 óta álló Ferenc pápa kedden kereste fel a kórházat, majd konzultált az ottani orvosokkal is. Korábban az esetleges lemondásával kapcsolatban úgy fogalmazott: „Ha a testi vagy lelki fáradtság miatt már nem látok tisztán, nem tudok dönteni, le fogok mondani. Remélem, a bíborosok is időben figyelmeztetnek majd.”