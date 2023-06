Amerikai tisztviselők szerint vannak arra utaló jelek, hogy Ukrajna megindíthatta a hosszú ideje várt ellentámadást az országot megszálló orosz haderő ellen, miközben Kijev továbbra is hallgat az ellencsapás stratégiájáról – írja a The New York Times.

Fotó: Mykhaylo Palinchak/ SOPA Images via ZUMA Press Wire/Northfoto

Az ukrán erők fokozták tüzérségi csapásaikat és szárazföldi támadásaikat a támadó katonai tevékenység során, amely hétfőre a frontvonal több szakaszára is kiterjedt – számolt be a fejleményekről a lap az amerikai és ukrán tisztviselők közlésére hivatkozva.

Ukrajna már hónapok óta készült egy nagyobb ellentámadásra, de a katonai műveletekről egyelőre hallgat. Az ukrán a támadások megnövekedése ugyanakkor azt jelzi, hogy Kijev régóta tervezett ellentámadása megkezdődött az orosz erők ellen – mondták a lapnak névtelenségük megőrzése mellett nyilatkozó amerikai források.

A tisztviselők ezt részben az amerikai katonai műholdas információkra alapozták, amelyek a támadások élénkülését észlelték a ukrán katonai állásokból. Ezek az infravörös tartományt is érzékelő katonai műholdak a tüzérségi tűz és a rakétakilövések nyomon követésére is alkalmasak.

Ezzel egy időben Bahmut környékén is megélénkültek az összecsapások. Hetekkel azután, hogy az orosz erők elfoglalták a várost, az ukrán szárazföldi erők parancsnoka hétfőn arról számolt be, hogy a kijevi erők előrenyomultak a rommá lőtt kelet-ukrajnai város közelében, bár az egyelőre nem egyértelmű, hogy mennyit sikerült előrehaladniuk az ukránoknak.

Olekszandr Szirszkij ukrán tábornok rövid Telegram-üzenetben arról számolt be, hogy rohamdandár harckocsijai ellenséges állásokat semmisítettek meg. A bejegyzés szerint az ukrán erők egy kis erdős területen haladtak előre "az ellenséges állások elleni támadás során, Bahmut szektorban. A védelmi erők dolgoznak. Tovább haladunk előre".