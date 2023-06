Mike Pence volt amerikai alelnök is megpályázza a 2024-es republikánus elnökjelöltséget – írja a Reuters a szövetségi választási bizottsághoz hétfőn benyújtott dokumentumok alapján.

Donlad Trump és volt alelnöke messzire kerültek egymástól. Fotó: AFP

A hírügynökségnek három forrás már múlt héten jelezte, hogy Pence, aki 2017 és 2021 között Donald Trump alelnöke volt, szerdán Iowában indítja el a kampányát, ahol beszédet is mond majd és egy videót is közzétesz.

Pence – aki éppen szerdán ünnepli 64. születésnapját – indulásával a jelenlegi éllovas Donald Trumppal száll szembe, aki mellett egykor hűségesen kiállt, de elpártolt mellőle, amikor a volt elnök megpróbálta megfordítani az elvesztett 2020-as választás eredményét.

A társadalmi kérdésekben meggyőződésesen konzervatív volt kongresszusi képviselő és Indiana állam egykori kormányzója egyre inkább elhatárolódott Trumptól, mivel szerinte a volt elnök őt és családját is veszélybe sodorta, amikor a Capitolium 2021. január 6-i ostromakor a zavargókat bátorította.

Pence a republikánus jelöltek egyre növekvő mezőnyéhez csatlakozik, amelyben Trump mellett, Chris Christie volt New Jersey-i kormányzó, Tim Scott amerikai szenátor és Nikki Haley volt dél-karolinai kormányzó is szerepel. A Reuters értesülése szerint Doug Burgum észak-dakotai kormányzó is szerdán jelentheti be elnökjelölti ambícióit.

A jelöltségért versengő jelöltek egyre növekvő száma Trump számos Republikánus Párton belüli ellenfelét is aggasztja. Ők attól tartanak, hogy a volt elnökkel szemben leadott szavazatok így megoszlanak, a volt elnök így pedig behúzhatja a republikánus elnökjelöltséget.