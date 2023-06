Szurovikin előre tudhatott a zendülésről

Hírszerzési információkhoz jutó amerikai tisztviselők szerint az ukrajnai háború egykori orosz parancsnoka, Szergej Szurovikin is tudhatott Jevgenyij Prigozsin zendülési kísérletéről. Azzal ugyanakkor az amerikai kémek sincsenek tisztában, hogy a tábornok segítette-e a Wagner akcióját.

Szurovikin tavaly októberben vette át az ukrajnai hadműveletek irányítását, ám parancsnoki megbízása csupán januárig tartott, ám elemzők szerint az orosz védelmi vonalak kialakításában kifejezetten fontos szerepet játszhatott, illetve ő vezényelte le a herszoni visszavonulást. Prigozsinnal és a Wagner csoporttal már Szíriában is együttműködött, a közel-keleti tevékenysége alatt kapta az aleppói hóhér becenevet a polgári áldozatokat figyelmen kívül hagyó taktikája miatt.

Szergej Szurovikin. Fotó: Anadolu Agency via AFP

A The New York Timesnak névtelenül nyilatkozó amerikai tisztviselők szerint Prigozsin és Szurovikin szövetsége lehet akár annak a magyarázata is, hogy az előbbi még mindig életben van a zendülés után, noha Vlagyimir Putyin orosz elnök általában ennél sokkal csekélyebb engedetlenséget sem szokott megtűrni. Az amerikai lap forrásai szerint, ha Szurovikin csak tudott a készülő zendülésről, ám nem támogatta azt, akár még meg is úszhatja a történteket, ám ha fény derül arra, hogy segítette a Wagner akcióját, Putyin kénytelen lehet leváltani az orosz hadsereg egyik leginkább kompetensnek vélt parancsnokát.

Az érzékeny hírszerzési információkra hivatkozva névtelenül nyilatkozó források hangsúlyozták, hogy egyelőre még csak előzetes feltételezésekkel rendelkeznek, és nyilvánosan mindeddig kerülték a történtek megvitatását, hogy ne adják a lovat a Kreml Nyugatot hibáztató narratívája alá.

A kevés hozzáértő orosz tábornok egyikének tartott Szurovikin pozíciójának aláásása érdekében állhat az amerikaiaknak.

A tábornok már pénteken, a zendülés kezdetekor arra szólította fel az orosz katonákat, hogy tartsák meg pozíciójukat Ukrajnában, és ne csatlakozzanak a felkeléshez. Ugyanakkor van, akit a Telegramon közzétett felvétel a túszvideókra emlékeztetett, mondván, a tábornok testbeszéde arról tanúskodott, hogy nem szívesen ítéli el egykori szövetségesét.

Könnyen lehet, hogy más orosz tábornokok is a zendülés mellett áltak. Például Vlagyimir Alekszejev, a vezérkar főcsoportfőnökségének első helyettes vezetője ugyan elítélte a felkelést, ám pár órával később már egy videó tanúsága szerint Prigozsinnal társalgott a Don menti Rosztov városban, ahol a Wagner meglepően könnyen foglalta el a katonai főhadiszállást. Sokak szerint Prigozsin nem mert volna belevágni akciójába, ha nem számít más magas rangú személyek támogatására Szergej Sojgu hadügyminiszter és Valerij Geraszimov vezérkari főnök – ő váltotta egyébként Szurovikint az ukrajnai csapatok élén is – elleni lázadásában.