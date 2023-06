Titokban látogatott Kínába a CIA élén álló William Burns az elmúlt hónap során, ami egyben annak is a jele, hogy a Fehér Ház aggódik a kínai–amerikai viszony további romlása miatt.

A kémfőnök útjára ugyanabban a hónapban került sor, amikor Jake Sullivan nemzetbiztonsági tanácsadó Bécsben találkozott Vang Jivel, a kínai diplomácia vezetőjével. A Fehér Ház arról a megbeszélésről is csak utólag adott tájékoztatást.

Fotó: AFP

Burns látogatása a Biden-kormány legmagasabb rangú tisztviselőjének kínai útja is egyben Wendy Sherman külügyminiszter-helyettes tiencsini, 2021. júliusi látogatása óta.

A Financial Timesnak öt, az ügyet ismerő tisztviselő is elmondta, hogy az egykori diplomata – korábban a moszkvai amerikai nagyköveti tisztséget is ellátó – Burnst gyakran kéri fel a Biden-adminisztráció tengerentúli utakra.

2021 novemberében például a CIA-főnök utazott Moszkvába, hogy megpróbálja jobb belátásra bírni az orosz tisztviselőket Ukrajna kapcsán.

Burnst küldte az akkori képviselőházi elnök Nancy Pelosihoz is Biden, hogy lebeszélje tajvani útjáról.

A Fehér Ház szeretné némiképp javítani az egyre fagyosabbá váló viszonyát Pekinggel, ám ezt a törekvést a kémléggömbök megjelenése megakasztotta. Kútba esett Hszi Csin-ping kínai elnök és Biden tavaly novemberi, G20-on tető alá hozott, az amerikai–kínai viszonynak egyfajta alapot létrehozni szándékozó megállapodásának végrehajtása is.

Az talán reményre adhat okot, hogy Burns látogatására még azelőtt került sor, hogy Biden jelezte a jeges viszony olvadására vonatkozó reményét.

Mint hírszerzési vezető és tapasztalt diplomata, akit mind a két nagy amerikai pártban tisztelnek, Burns egyedi helyzetben van ahhoz, hogy kísérletet tegyen a párbeszéd újbóli felvételére Washington és Peking között. Ráadásul a CIA-vezetők által folytatott titkos diplomáciának régi hagyománya van az Egyesült Államokban, hiszen a hírszerzési vezető titokban utazhat, és általában jó kapcsolatokkal rendelkezik más országok hírszerzéseinek vezetőivel.