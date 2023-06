Vádat emeltek Donald Trump volt amerikai elnök ellen csütörtökön a minősített adtok kezelésével kapcsolatos nyomozás során, tovább növelve a politikus-üzletember jogi problémáit. Noha Trump ellen több eljárás is folyamatban van, ez az első alkalom, hogy nem valamelyik tagállam, hanem a szövetségi kormányzat emel vádat egy volt elnökkel szemben.

Trumpot hét pontban vádolják, többek között a kémtörvény megsértésével.

Ezt Trump egyik ügyvéde, James Trusty is megerősítette. Saját közösségi oldalán, a Truth Social-on Trump maga is közölte a hírt – írja a The Wall Street Journal. A politikus szerint kedden kell megjelennie a Miamiban lévő szövetségi bíróságon.

Fotó: AFP

A hatóságok hónapok óta nyomoztak az ügyben, melyben az FBI házkutatást is tartott Trump Mar-a-Lago nevet viselő birtokán, és a vádak szerint az exelnök szándékosan tartott magánál minősített iratokat. Azonban a vádemelést nem hozták nyilvánosságra eddig, míg Trump ártatlanságát hangsúlyozza.

A helyzetet tovább bonyolítja, hogy Trump közben ismét indul az elnökválasztáson, így vele szemben a 2024-es ellenfelének kormánya emelt vádat, amennyiben persze a republikánus jelöltséget meg tudja szerezni. Joe Biden korábban azt állította, hogy sosem szólt bele abba, hogy az igazságügyi minisztérium milyen vádakat emeljen vagy ne emeljen bárkivel szemben.

Joe Biden visszautasította a megvesztegetési vádat Halandzsának nevezve visszautasította az amerikai elnök azt a vádat, hogy megvesztegetési pénzt fogadott el alelnök korában. Joe Bident csütörtökön, a Rishi Sunak brit kormányfővel tartott washingtoni sajtótájékoztatón kérdezték az ügyről. Joe Bident az FBI egyik meg nem nevezett informátorától származó 2020-as feljegyzés alapján vádolják a kongresszusi republikánusok azzal, hogy politikai intézkedésért cserébe pénzt fogadott el egy külfölditől. Csütörtökön Nancy Mace, az alsóházi felügyeleti bizottság republikánus tagja újságíróknak azt mondta: megtekintette az FBI-birtokában lévő iratot, amely bizonyíték arra, hogy az Egyesült Államok hivatalban lévő elnöke eladta országát egy megvesztegetési cselekmény részeként. A politikus sürgette a szöveg nyilvánosságra hozását.

A volt elnökkel szembeni vádemelésről ráadásul a Mimiban összehívott vádesküdtszék döntött. Trumppal szemben a New york-i ügyészség is vádat emelt korábban, a volt elnök által kifizetett hallgatási pénzek kapcsán. A vádak szerint a volt elnök által a 2016-os kampány finisében Stormy Danielsnek kifizetett összeg kampánykiadásnak számít. Az ügyben Trump korábbi ügyvédjét, a kifizetést intéző Michael Cohent korábban börtönbüntetésre ítélték. Várhatóan a 2020-as választás elcsalására tett kísérlete miatt Georgiában is vádat emelnek a volt elnökkel szemben,

Trumpot felelősségre vonhatják szövetségi szinten a 2021. január 6-i, a Capitolium elleni támadásban játszott szerepe miatt is, mely szintén a választási eredmény felülírását célozta.