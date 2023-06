Az Egyesült Államok és Irán között ideiglenes megállapodás születhet, melynek keretében a szankciók enyhítéséért cserébe Irán is visszavesz urándúsítási programjából – tudta meg a Middle East Eye egy iráni tisztviselőtől és egy másik, a tárgyalásokra rálátó forrásától.

A lap informáiói szerint az egyeztetésekre közvetlenül az Egyesült Államokban került sor, ami nagy előrelépés a diplomáciai folyamatban, ám Washington egyelőre húzódozik attól, hogy visszalépjen a 2015-ös megállapodásba. Az iráni delegációt az ország nemrég kinevezett ENSZ-nagykövete, a szaúdiakkal történő megállapodásban is nagy szerepet játszó Amir Szaid Iravani vezette, míg az amerikai delegáció élén Robert Malley, Iránért felelős különleges megbízott állt.

Raphael Grossi, a NAÜ elnöke és Amir-Abdollahian iráni külügyminiszter tavaly.

Fotó: AFP

A megbeszélések során számos személyes találkozóra is sor került Iravani és Malley között, és sikerült haladást is elérniük a feleknek, akik egy ideiglenes megállapodást is kidolgoztak. Ezt most a feljebbvalóik felé továbbítják.

A megállapodás értelmében Irán felhagyna az urán 60 százalék fölé történő dúsításával, és együttműködne a Nemzetközi Atomenergia-ügynökséggel. Cserébe

enbgedélyeznék napi egymillió hordó olaj exportját Irán számára, és elérhetővé tennék az ország befagyasztott eszközeit is Teherán számára.

A kétoldalú tárgyalásokon túl a források szerint Katar is fontos szerepet játszott, feloldva például különböző, banki ügyletek kapcsán felmerülő problémát. Az előrelépés ellenére a végső döntés az iráni vezetés kezében van, akik felé Iravani továbbította a megállapodást. Azonban nem világos, hogy az iráni vezetés is rábólint-e az alkura.

Diplomáciai források szerint Teherán általában ellenezte a mostanihoz hasonló ideiglenes megállapodásokat, különösen Hasszán Rohani elnöksége idején, 2017 és 2021 között. A források szerint Malley azt is elmondta, hogy Joe Biden nem kíván visszatérni az eredeti, 2015-ös megállapodáshoz, melyből 2018-ban lépett ki az Egyesült Államok. A diplomata továbbá figyelmeztette az irániakat, hogy

ha az ország megkezdi a 90 százalékos urán dúsítását, úgy az ügy a Külügyminisztériumtól a Pentagonhoz kerül.

Mindenesetre a lehetséges alkuról szóló hírek is szerepet játszhattak abban, hogy csütörtök délután csökkenésnek indultak az olajárak, és a korábbi emelkedésből több mint 3 százalékos zuhanásba váltottak.