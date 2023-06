Ukrajna több fronton indított egyidejű ellentámadást Prigozsin lázadása idején

Hanna Maliar ukrán védelmi miniszter-helyettes szerint az oroszországi belső harcokat kihasználva az ukrán erők egyidejűleg több irányban is ellentámadást indítottak szombaton – írja a CNN."A csapatok keleti csoportja egyszerre több irányba indított offenzívát" - mondta Maliar, és több várost, köztük Bahmutot és Yahidne-t is megnevezte azon helyek között, ahol az offenzívát megindították.

Fotó: NurPhoto via AFP

Részletek közlése nélkül, Maliar azt mondta, hogy "minden irányban van előrelépés." Elmondta, hogy az ország déli részén heves harcok dúlnak, és hozzátette, hogy az orosz erők "deffenzív védekezésben állnak, és nagy erőfeszítéseket tesznek támadó akcióink megállítására."

Olekszandr Szirszkij, az ukrán szárazföldi erők parancsnoka a Guardiannek adott interjújában elmondta , hogy Ukrajna fő hadereje még nem vett részt harcban. Az ukrán csapatok az oroszok védelmének gyenge pontjait kutatják – mondta.

A The Institute for Study of War (ISW) agytröszt június 24-i jelentésében arról számolt be, hogy a Lukasenko-alku rövid távú, nem stabil megoldás. meglátásuk szerint Oroszországnak most nagyon instabil, és a Lukasenko által közvetített megállapodás nem oldja meg a probléma lényegét, vagyis azt, hogy komoly belső biztonsági hiányosságok vannak, "valószínűleg a meglepetés és az ukrajnai háborúban elszenvedett súlyos veszteségek miatt."