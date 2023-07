Joe Biden elnök nem egyszer esett el nyilvánosan, júniusban azonban olyan látványosan került a földre a coloradói légierő-akadémia végzős kadétjainak ünnepségén, hogy a 80 esztendős politikus stábja óvintézkedésekre szánta el magát, amelyek az elnöki gépet is érintik.

Fotó: Brendan Smialowski / AFP

Az elnökök által gyakran használt Air Force One-ra kétféle lépcsőn lehet felszállni. A gép oldalához kapcsolt hosszú lépcsőn – amely látványosabb búcsúzásra és jobb fotóalkalmakra kínál lehetőséget –, illetve a hasi részhez csatlakozó rövid lépcsőn.

A változást az NBC News figyelte ki.

Fotó: Brendan Smialowski

Az elnöki stáb mindent megtesz, hogy ne ismétlődhessen meg a közösségi hálón vírusként széthordott június 1-jei El Pasó-i malőr. A rövid lépcsőt az esés előtt a felszállások 37 százalékában használta az újraválasztását ambicionáló elnök. Azóta azonban szinte felhagyott a hosszú lépcsőn való fel- és lecaplatással: az elmúlt hét 37 utazása közben csak hatszor használta – írja a New York Post.

Fotó: AFP

Az NBC még a Fehér Házat is megkérdezte a lépcsőkérdésről, választ azonban nem kaptak. Az egyik stábtag az időjárásra hivatkozott, ami nehezen értelmezhető. Közben Biden egyik politikai szövetségese, a korábbi demokrata elnökjelölt Hillary Clinton el is ismerte, hogy az elnöki elesések aggasztók is, meg nem is.

Mindenki számára aggasztó. Voltak elnökeink, akik fiatalabb korban is elestek, az emberekre mégse jött rá a szívdobogás

– mondta, majd hozzátette: „Van neki az a kiváló mondása – és azt hiszem, igaz van –, hogy ne a Mindenható, hanem az alternatíva ellenében ítéljük meg őt. Én abba a táborba tartozom, akik szerint el van szánva, hogy induljon (a jövő őszi választáson).”