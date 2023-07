A következő hetek döntőek lehetnek az ukrajnai háborúban

Nagyon sok múlik a következő heteken és hónapokon az ukrajnai háború lezárását illetően – közölte John Kirby, a Fehér Ház Nemzetbiztonsági Tanácsának kommunikációs koordinátora helyi idő szerint pénteken Washingtonban.

A szóvivő a harctéri viszonyok kapcsán emlékeztetett, hogy az időjárás nem volt az ukrán fél segítségére az ellentámadást tekintve. Felidézte, hogy az orosz haderőnek hónapok álltak rendelkezésre a felkészüléshez, egyes helyeken nagyon mélyen beásták magukat. Mint mondta, a védekezés a legnagyobb erő egy háborúban és most az ukránok lettek a támadó fél, miközben az oroszok védekeznek, amit figyelembe kell venni az ellentámadás értékelésekor. Bár némi előrehaladást elért az ukrán haderő, ugyanakkor azt maguk is elismerték, hogy nem annyit, amennyit szerettek volna.

Fotó: Genya SAVILOV / AFP

Kirby megerősítette azt az álláspontot, hogy túl korai lenne megállapítani, milyen hatása van az egy héttel korábbi oroszországi lázadásnak Oroszországra és Ukrajnára. Ugyanakkor a szóvivő szerint egyelőre nem látszik, hogy jelentősen változtatott volna a háború menetén, az ukrán haderő folytatja az ellentámadást, miközben több tízezres orosz katonai egységek jórészt védekező harci állásban vannak.

Az ukrán ellentámadás kapcsán azt is elárulta, hogy az Egyesült Államok állandó kapcsolatban van az ukrán partnerekkel, elsősorban katonai csatornákon keresztül.

Minden megteszünk, hogy segítsük őket ebben az ellentámadásban

– fogalmazott Kirby, hozzátéve, hogy változatlanul zajlik a zászlóalj-szintű kiképzés és nincs változás abban sem, hogy a támogatás eszközöket és tanácsadást is magában foglal. Az hogy, hogy milyen irányba, milyen gyorsan haladnak a támadás kivitelezésével, az teljes mértékben az ukrán döntésen múlik. Felidézte, hogy a hét elején az amerikai kormány újabb 500 millió dolláros katonai csomagot jelentett be Ukrajna számára a jelenleg zajló ellentámadás igényeihez igazítva.

A szóvivő érintette az ukrán NATO-csatlakozás kérdését is, megjegyezve, hogy a bukaresti nyilatkozat megállapítása változatlanul érvényes, miszerint a NATO jelenti Ukrajna jövőjét, ugyanakkor Vilniusban nagyon sok téma lesz majd napirenden a háborút tekintve, köztük a harctéri események értékelése.

A svéd NATO-tagsággal kapcsolatos magyar országgyűlési döntésre reagálva elmondta, hogy az Egyesült Államok továbbra is úgy véli, hogy Svédországnak a NATO-ban a helye és az ország már most is készen áll a csatlakozásra. Hozzátette, hogy Joe Biden elnök változatlanul optimista, hogy eljutunk oda és örül annak, hogy párbeszéd zajlik a kérdésről.

A szóvivő ugyanakkor arra a kérdésre nem válaszolt, hogy hazája tárgyal-e a lengyel kormánnyal Varsó azon javaslatáról, mely Lengyelországot is bevonná a NATO nukleáris képességeket megosztó programjába. Megismételte, hogy semmi nem utalt arra, hogy Vlagyimir Putyinnak szándékában állna Ukrajnán belül, vagy az európai kontinensen nukleáris fegyvert bevetni, legyen az taktikai, vagy stratégiai célú.

A Wagner-csoport afrikai jelenléte és Maliban betöltött szerepe kapcsán Kirby kifejezte az amerikai kormány aggodalmát, és közölte, hogy amerikai információk szerint a mali átmeneti kormány 2021 vége óta több mint 200 millió dollárt fizetett ki a Wagner-csoportnak, és hozzátette, hogy a több száz millió dollár ellenére a Wagner-csoportnak nem sikerült elérnie a biztonsági helyzet javítását Maliban. Hozzátette, hogy a csoportot vezető Jevgenyij Prigozsin segítséget nyújtott abban, hogy az ENSZ felhatalmazásával az országban tartózkodó nemzetközi stabilizációs erők távozását felgyorsítsák. A békefenntartók jelenlétére vonatkozó hozzájárulását a mali kormány idén vonta vissza.

Mindemellett hangot adott annak a vádnak is, mely szerint Prigozsin legalább egy alkalommal közreműködött egy önálló állam választott vezetőjének megbuktatására irányuló kísérletben, Csádban, és hangsúlyozta, hogy felelősségre vonása prioritás a jelenlegi amerikai adminisztráció számára. Elmondta azt is, hogy nem áll az amerikai kormányzat rendelkezésére olyan információ, amely meggyőző bizonyítékot nyújtana a Wagner-vezér tartózkodási helyére vonatkozóan.