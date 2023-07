A Wagner-lázadás után találkozhatott egymással Prigozsin és Putyin

Hetek óta izgalomban tartja Oroszország, illetve a világ közvéleményét a Wagner-csoport puccskísérlete és Jevgenyij Prigozsin visszafordulásának körülményei. A zsoldoscsoport Rosztov elfoglalása után Moszkva ellen indult, majd az Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnökkel való telefonbeszélgetését követően lefújta a lázadást.

A hírek szerint a zsoldosvezér és serege Fehéroroszországba távozott, azonban a belorusz elnök múlt heti nyilatkozata alapján nincs náluk, minden bizonnyal továbbra is Oroszországban tartózkodik. Sőt, a legfrisseb sajtóhírek szerint Prigozsin a zsoldoscsapatok parancsnokaival együtt személyesen is találkozott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel a lázadást követően – számolt be róla az Unian ukrán hírügynökség.

Nyugati hírszerzési információk alapján a találkozóra július elsején került sor a Kremlben. A Libération francia lap szerint ezen az egyeztetésen részt vett többek között Viktor Zolotov, a Nemzeti Gárda igazgatója, valamint Szergej Nariskin, a Külföldi Hírszerző Szolgálat vezetője is.

A június 23-i lázadás következtében a hírek szerint az orosz hadsereg több magasrangú tisztjét is eltávolították. Közöttük azonban valószínűleg mégsem volt ott Valerij Geraszimov orosz tábornok, a Wagner-csoport vezére ezt a célját nem tudta elérni a támadással.