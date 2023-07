Júniusban az amerikai határőrök 99 545, az Egyesült Államokba illegálisan beszökni próbáló migránst fogtak el a mexikói határon, ami 42 százalékos visszaesés májushoz képest. 2021 februárja óta először fordult elő, hogy ez a szám 100 ezer alá csökkent. Összesen 145 ezer ember akart az Egyesült Államokba jutni, ami májushoz képest 30 százalékos csökkenés, és a második legalacsonyabb szám két év óta. Ebbe a beszökni próbálók mellett azok is beletartoznak, akik a határőrség CBP One okostelefonos alkalmazásán keresztül foglaltak időpontot a belépési pontokon.

Fotó: Andrew Caballero-Reynolds / AFP

A Biden-kormányzat sajtóközleményben méltatta a csökkenést, a kabinet szerint a számok a jogellenes határátlépőkre vonatkozó szigorú következményekkel, valamint a legális útvonalak és eljárások kiterjesztésével magyarázhatók – írja a Politico. A adatokat egy nappal azelőtt tették közzé, hogy egy szövetségi bíróság tárgyalja a Biden-kormányzat menedékkérőkre vonatkozó új korlátozásainak megtámadását.

A május közepén bevezetett ideiglenes szabály szerint a migránsok automatikusan nem jogosultak menedékjogra, ha illegálisan lépnek be az Egyesült Államokba, vagy ha nem kérnek menedéket egy másik országban az útvonaluk során. A határt illegálisan átlépő menedékkérőket ugyanúgy kezelik, mint bármely más határátlépőt, ami azt jelenti, hogy kitoloncolhatják őket, és öt évig nem léphetnek be újra a területre. A szabály csak ideiglenes, kétéves átmeneti intézkedés.

A Biden-kormányzat hangsúlyozza, hogy az ő szabályai különböznek a Trumpéitól, mert több legális utat is tartalmaznak az országba való bejutáshoz. A menedékkérők az amerikai vám- és határőrség okostelefonos alkalmazásán (CBP One) keresztül kérhetnek időpontot, valamint azzal is érvelhetnek, hogy a betegségben szenvedők vagy közvetlen veszélyben lévők mentességet élveznek a szabály alól. Bizonyos országokból, például Venezuelából és Haitiből érkező migránsok is kérhetik, hogy feltételesen belépjenek az országba, ha van egy amerikai támogatójuk, aki befogadja őket.

Joe Biden és kormánya nincs könnyű helyzetben, ugyanis jobbról és balról is támadják. A demokraták balszárnya felszólította a kormányt, hogy ejtse a javasolt jogszabályt, míg a republikánusok azzal támadják, hogy nem tesz elég elrettentő javaslatot. Iparági szereplők ugyanakkor arra szólították fel a kormányzatot, hogy reformálják meg a bevándorlási szabályokat, mert annyira kevés a kétkezi munkás az országban, hogy megrendeléseik teljesítéséhez szükségük van szakképzett bevándorlókra.

Egy év alatt megnégyszereződött az Olaszországba érkező menekültek száma Idén eddig nagyjából 27 ezer menekült érkezett Olaszországba a Földközi-tengeren keresztül. Egy évvel ezelőtt ez a szám mindössze 6500 volt. A Giorgia Meloni vezette olasz kormány mindent megtesz, hogy kezelni tudja az illegális migrációt, de egyelőre nem látszik a hatása az erőfeszítéseinek. Az olasz kormány igyekszik kibővíteni az országba érkezés legális útjait: idén 82 705-en kaphatnak tartózkodási engedélyt.