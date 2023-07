Az Egyesült Államok oroszországi nagykövete hétfőn másodszor látogatott el a Wall Street Journal márciusban letartóztatott riporteréhez, Evan Gershkovichhoz. Lynne Tracy azután látogatott el a moszkvai Lefortovo börtönbe, hogy a riporter előzetes letartóztatását legalább augusztus 30-ig meghosszabbították, amely eredetileg május 29-én járt volna le. Gershkovich ügyvédei fellebbeztek az FSZB kérelme ellen.

A The Wall Street Journal amerikai újságírójának, Evan Gerchkovich bírósági meghallgatása Moszkvában 2023. április 18-án.

Fotó: Maxim Shipenkov / AFP

A konzuli hozzáférés ritkasága egyre nagyobb súrlódási pontot jelent Washington és Moszkva között – írja a The Wall Street Journal.

Az Egyesült Államok többször vádolta meg Oroszországot azzal, hogy a nemzetközi jogot figyelmen kívül hagyva késlelteti vagy megfosztja a bebörtönzött amerikaiakat a diplomáciai hozzáféréstől.

Az orosz kormány áprilisban és májusban elutasította a konzuli látogatására vonatkozó kérelmeket, cserébe az Egyesült Államok is megtagadta a vízumot a New Yorkba utazni kívánó orosz újságíróktól. Az 1963-as bécsi egyezmény értelmében, amelyet az Egyesült Államok és Oroszország is aláírt, lehetővé kell tenni az államok számára, hogy konzuli hozzáférést biztosítsanak a más államokban letartóztatott vagy őrizetbe vett állampolgáraikhoz.

Jogi szakértők szerint még hónapokba telhet, amíg Gershkovich ügyét bíróság elé viszik. Az orosz törvények szerint a nyomozók és az ügyészek az előzetes letartóztatás további meghosszabbítását kérhetik, és ritkán fordul elő, hogy a bíróság felmenti a vádlottat.

A riportert Jekatyerinburgban tartóztatták le kémkedés vádjával március 29-én, miközben a The Wall Street Journal megbízásából dolgozott. Az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat szerint Gershkovich titkos információkat gyűjtött az orosz hadiipari komplexum egyik vállalkozásának tevékenységéről.