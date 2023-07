Vezető angolszász újságok, köztük a Reuters, a Bloomberg vagy a Szabad Európa, továbbá francia, portugál, osztrák, belga, lengyel, román, horvát, orosz és török, de még indiai lapok is beszámoltak Orbán Viktor szombat délelőtti tusványosi beszédéről – ez derül ki a Világgazdaság hírfigyeléséből.

Orbán Viktor tusványosi beszéde 2023-ban is kiváltotta a világ érdeklődését (

Fotó: Orbán Viktor / Facebook)

A Reuters arra hegyezte ki tudósítását, hogy a magyar miniszterelnök elítélte a föderatív Európai Uniót, illetve az offenzív genderideológiát. Az újság úgy fogalmazott, hogy "Orbán nacionalista kormánya megvédi Magyarország keresztény gyökereit". Azt is prioritásként kezelte az anyag, hogy a magyar kormányfő reményét fejezete ki, hogy a jövő évi uniós választások megerősítik a német és francia poilikával szembe helyezkedő szuverenista blokkot.

A Bloomberg interpretálásában Orbán Viktor gúnyolódott Románián, amikor a területi egységeire tett megjegyzést. (Egészen pontosan azt mondta, hogy a magyar kormány sose tekintette román területi egységnek Székelyföldet vagy Erdélyt.) A lap szerint ez tovább fogja élezni a két NATO-tagország viszonyát.

Az angol nyelvű Szabad Európa azzal a címmel közölt anyagot, hogy Orbán Viktornak a román külügy átadott egy listát arról, miről beszélhet és miről nem. Idézték azt a megjegyzést is, amely szerint a nyugati értékek a migráció, az LMBT-jogok és a háborúpártiság, ezeket pedig nem kell külön rossz színben feltüntetni, mert maguktól is azok.

Az ismert francia újság, a Le Parisien szerint Orbán Viktor ultrakonzervatív vezető, aki a tusványosi beszédében elutasította a migráción keresztül szervezett népességcserét. Beszámoltak arról is, hogy a magyar politikus kiöregedett bokszolónak nevezte Európát.

A portugál 24.Sapo is az emelte ki, hogy Orbán Viktor népességcserével vádolja az EU-t. Ezt a teóriát szélsőségesnek minősítették. A belga Standaard szerint a agyra miniszterelnök szombaton is szembe szállt az Európai Unióval. Azt írták, hogy az EU-t egy gazdag, de gyenge unióként írta le, amely hibázott, mikor elfordult Oroszországtól. Az osztrák közszolgálati ORF szerint Orbán Viktor lenézően beszélt akkor amikor megjegyzete: mióta ő hivatalban van, Románia már a 20. miniszterelnökét iktatta be és hátha ezúttal sikerül partnerséget kialakítani. De arról is írtak, hogy a beszédben sok szó esett az EU gyengeségéről és Kína megerősödéséről, ahogy a világ egyensúlytalanságáról is.

A lengyel sajtóban az köszön vissza, hogy a kormányfő a föderalista unió ellen szólalt fel és figyelmeztetett: az unióból vagy birodalom lesz vagy nemzetek uniója. A horvát Index szerint Orbán Viktor megtámadta az Európai Uniót és azt állította, hogy a föderalisták megpróbálják kiszorítani a szuverenistákat. Idézték azt a gondolatot is, hogy a brexittel megborult az egyensúly az uniós közösségben. A román sajtó nem csak beszámolóval, hanem részletes tudósítással jelentkezett. Ebben szerepel az Egyesült Államok hanyatlásáról elhnagzott gondolatmenet, de az is, hogy a Tusványoson tüntető román állampolgároknak a tábor szervezői vizet vittek. A cseh médiában azt a mondatot vették át Orbán Viktortól, hogy a csehek átálltak a V4 oldaláról a föderalisták táborába.

Érdekesség, hogy az orosz és a török sajtóban is több anyag megjelent a Tusványoson elhangzottakról. A Russia Today azt visszhangozta, hogy Orbán Viktor egy szorongó és bezárkózó EU-t írt le, amely legerősebb tagországai ki fognak kerülni a világ tíz legerősebb gazdaságai közül. A török médiában a keleti nyitás helyességének igazolása került a címlapokra, amely Orbán Viktor szerint azért fontos, mert Magyarországnak világpiacra van szüksége. Az indiai székhelyű, de angol nyelvű Wionews is beszámolt a székelyföldi történésekről. A cikkben egyebek mellet az áll, hogy a magyar miniszterelnök szerint a külföldi erők nyíltan megpróbálták befolyásolni a magyarországi választások végkimenetelét és erre készülnek most Lengyelországban is.