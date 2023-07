Az orosz–ukrán háború 495. napja – friss hírek

A vártnál jóval lassabban halad előre az ukrán ellentámadás, amellyel kapcsolatban eddig csak részsikereket lehetett közölni. Ebben pedig nagyrészt az játszik szerepet, hogy a kijevi offenzíva képtelen kibontakozni az orosz aknák miatt.

Fotó: Sergei Supinsky / AFP

Az orosz védelem egyik legfontosabb része ugyanis az, hogy az elmúlt hónapokban gyakorlatilag a teljes frontvonalat elaknásították. Arról már korábban született jelentés, hogy Ukrajna jelentős területe, mintegy 174 ezer négyzetkilométer tekinthető veszélyesnek az aknák miatt, a teljes mentesítés pedig nagyon hosszú ideig eltarthat. Ez a jelentés áprilisban született, azóta pedig tovább nőtt az aknamezők száma Ukrajnában.

A BBC cikke szerint épp ez az, ami miatt az ukrán erők nehezen haladnak, hiszen a főbb utakra vannak kényszerítve, amelyeket az oroszok könnyedén védhetnek, kisebb erőkkel is. Ráadásul nemcsak a földeket aknásították el, hanem az épületeket is, így a települések, falvak megtisztítása is veszélyes akkor is, ha ott már nincsenek orosz katonák.