Moszkva szerint az ukrán hadsereg folyamatosan ágyúzza a herszoni régió lakossági infrastruktúráját. Herszon orosz vezetője azt közölte, hogy az ukránok 36 lövedéket lőttek ki Kahovka, Novaja Kahovka és Szolonci településre. A támadásokat hagyományos tüzérségi lövegekkel hajtották végre.

Fotó: Genya Savilov / AFP

A luhanszki katonai csapatok volt alezredese, Andrej Marocsko arról beszélt, hogy az ukránok Luhanszk régióban is egyre hevesebben nyomulnak előre – írta meg a TASZSZ orosz állami hírügynökség. Állítása szerint az ukránok ismételten lövik a fronthoz közeli településeket a tüzérséggel. Szerinte az ukránok a polgári infrastruktúrát célozzák.

A károk jelentősek, és sajnos vannak halálos áldozatok is

– mondta Marocsko. Állítása szerint az ukránok egy kórházat is eltaláltak.

Zelenszkij az USA-t és Európát hibáztatja, amiért nem halad az ukrán ellentámadás Hónapok óta terjedt a világsajtóban, hogy Ukrajna egy nagyszabású ellentámadásra készül az elfoglalt területeinek visszaszerzésére. A hírek ellenére az offenzíva nem akart elindulni, majd eltérő információk érkeztek azzal kapcsolatban, hogy mi történik a fronton. Volodimir Zelenszkij egy interjúban közölte, hogy az ukrán ellentámadást már sokkal korábban meg kellett volna indítani, viszont erre nem volt lehetőségük, mivel a nyugati szövetségeseik nem küldték elég gyorsan a fegyvereket.

Ahogy a harcok fokozódnak, az orosz Oktava védelmi vállalat közölte, hogy megduplázza az orosz katonáknak szánt páncélmellények gyártását. A cég olyan védelmet nyújtó golyóálló mellényeket gyárt, amelyek képesek ellenállni a nagyobb kaliberű kézifegyverek közvetlen találatának is. A cég azt állítja, hogy havonta 2000 ilyen mellényt tervez legyártani – erről is a TASZSZ számolt be.

A vállalat által gyártott Br5-ös Obereg golyóálló mellények képesek elnyelni a lövedék mozgási energiáját a speciális kerámialemezeknek köszönhetően.

A tanúsítványa szerint a mellény kibír három lövést egy mesterlövész puskából tízméteres távolságból.

A mellény további különlegessége, hogy a viselőjének az igényei szerint cserélhetők az egyes elemei, így könnyebb javítani, illetve az adott egységek feladataihoz igazítani. Az Obereg 11,7 kilogramm súlyú, a terhelés egyenletesen oszlik meg a viselője törzsén. A Br5-ös osztályú Obereg mellények még nincsenek szolgálatban, először az Orosz Nemzeti Gárda Fejlett Technológiák Napja kiállításán mutatják majd be őket július 7-én és 8-án.