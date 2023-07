Az orosz–ukrán háború 503. napja – friss hírek

Oroszország iráni Shahed típusú öngyilkos drónokkal csapott le Kijevre július 11-én éjszaka – közölték ukrán források. A jelentés szerint a város légvédelme minden drónt elhárított.

Fotó: Anadolu Agency via AFP

Az ellenség ebben a hónapban másodszor támad légi csapásokkal Kijevre. A legutóbbi attakra is Shahed öngyilkos drónokkal került sor

– mondta Szerhij Popko, a kijevi város katonai közigazgatási vezetője. Hozzátette: a drónok dél felől érkeztek a város felé. Feltehetően az orosz Krasznodar területéről indították őket.

Az Unian ukrán portál azt írta, hogy az összes drónt megsemmisítette a légvédelem.

Kijev mellett más városokat is támadás ért az éjjel, Ukrajna több részén is szólnak a légiriadót jelző szirénák. Az ukrán sereg szerint minden ponton dróntámadás volt. A Kijev környéki településeken történt becsapódás, illetve Odesszát is találat érte – erről az ukrán 24-es csatorna mellett a TASZSZ orosz állami hírügynökség is beszámolt.

Miközben az oroszok Shahed drónokkal terrorizálják az ukrán lakosságot, a kijevi erők a tüzérséggel lőnek vissza. A donyecki régió oroszok által felügyelt részéről olyan hírek érkeztek, hogy az ukrán tüzérség 364 lövedéket zúdított a térséget. A jelentés szerint többször rakéták is megjelentek a Donyeck felett.

Kiderült, hány orosz halhatott meg Ukrajnában: független becslés készült az orosz hadsereg veszteségeiről Nagyjából 50 ezer orosz halhatott meg az ukrajnai háborúban – derült ki egy független statisztikai elemzésből. Két független oroszországi portál, a Mediazona és a Meduza a németországi tübingeni egyetem adatkutatójával együttműködve dolgozta fel az orosz kormány adatait, hogy kiderítse, mekkora lehet a valóságban Oroszország embervesztesége Ukrajnában.

Az orosz állítások szerint a nagymértékű ukrán támadásban két civil, két lakóépület, illetve a polgári infrastruktúra egy épülete megsérült.

Az ukránok eközben a földön is igyekeznek területeket elfoglalni, de az orosz források szerint ez kevés sikerrel jár. A TASZSZ azt írta, hogy az orosz erők sikeresen visszavertek egy ukrán betörést Zaporizzsja régióban, miközben több Bradley páncélozott járművet is megsemmisítettek. A támadás a zaporizzsjai Rabotino település közelében volt. Vlagyimir Rogov, az Oroszország mellett állunk mozgalom elnöke arról beszélt, hogy az ukrán előrenyomulást a tüzérségi lövegekkel sikerült megfékezni, és állítása szerint a Bradley-k mellett néhány Leopard tank is lángba borult. Ez utóbbi információt az orosz források sem tudták megerősíteni.

Az ukrán ellentámadás az oroszok szerint június 4-én kezdődött, és teljes kudarcnak tekinthető. Vlagyimir Putyin szerint az elmúlt több mint egy hónapban az ukránok egy centimétert sem tudtak elfoglalni az orosz területekből.