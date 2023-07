Az orosz–ukrán háború 511. napja – friss hírek

Az Amerikai Egyesült Államok további 250 millió dollár (mintegy 85 milliárd forint) támogatást ad Ukrajna számára mezőgazdasága működőképességének fenntartására – jelentette be az amerikai nemzetközi fejlesztési ügynökség (USAID) igazgatója. Samatha Power ukrajnai látogatása során közölte, hogy az összeget a kritikusan fontos mezőgazdasági infrastruktúra bővítésére szánják, ezek között öntözési rendszerekre, gabonatárolók építésére, átrakóhelyek és határ-, valamint kikötői létesítményekre.

Immár 511 napja dúl az orosz–ukrán háború.

Fotó: Diego Herrera Carcedo / Anadolu Agency / AFP

A szervezet közleménye szerint az ukrajnai mezőgazdaság ellenállóképességének fenntartására indított kezdeményezés (Agriculture Resilience Initiative-Ukraine – AGRI-Ukraine) keretében jut el az anyagi segítség, ami az új összeggel 350 millió dollárra emelkedik.

Az ukrajnai mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek kritikus fontosságúak a világ élelmiszer-ellátásában, és kulcsszerepet játszanak Ukrajna gazdasági helyreállításában – olvasható az USAID bejelentésében.

Samantha Power igazgató az Odessza kikötőjében kedden tett látogatásán egyben elítélte Oroszország hétfői döntését, amellyel felfüggesztette részvételét a Fekete-tengeri Gabona Kezdeményezésben, ami az ENSZ és Törökország közvetítésével lehetővé tette ukrán gabona exportját az elmúlt 11 hónapban.

Az oroszok szerint kockázatos dolog lenne az ukrán gabonaexport folytatása nélkülük. Figyelembe kell venni az Oroszország kimaradásával járó kockázatokat azoknak, akik megpróbálják folytatni a gabonamegállapodás végrehajtását, mivel az ukrán gabonaexport útvonala a háborús övezet közelében halad – mondta kedden újságíróknak Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvivő.

Nemcsak a tárgyalóasztalnál, a fronton is jelentős az elakadás. Egyes hírek szerint kínosan lassú az ukrán ellentámadás, és ez már Washington szemét is szúrja. Az ukránok az ellentámadásra kiképzett tucatnyi hadosztályból mindössze négyet vetettek be eddig, ám amerikai nyomásra valószínűleg a többit is hamarosan harcba kell küldeniük.