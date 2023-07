Az orosz-ukrán háború 518. napja – friss hírek

Újabb mérsékelt sikerekről számoltak be az ukránok a déli és keleti frontról, Oroszország továbbra is jelentős tűzérségi erőt vet be.

9 perce | Szerző: Dénes Zoltán

