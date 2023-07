Az orosz-ukrán háború 520. napja – friss hírek

Újabb drónokkal támadták meg Moszkvát, de a légvédelem elhárította a veszélyt. Károkról és áldozatokról nem érkezett hír.

Fotó: Anatolii Stepanov / AFP

A moszkvai polgármester, Szergej Szobjanin beszélt róla, hogy péntek hajnalban hárítottak el egy dróntámadást az orosz főváros felett – írta a TASZSZ orosz állami hírügynökség.

Ma éjjel egy ellenséges drón támadást kísérelt meg, de a védelmi minisztérium erői lelőtték a berepülő fegyvert

– írta Telegram csatornáján Szergej Szobjanin.

Legutóbb július 24-én számoltak be Moszkvát érő támadásról, akkor két drónnak sikerült átjutnia a védelmen és becsapódnia a városba. A támadás nem lakóépületeket ért.

Eközben az ukrán hadsereg közölte, hogy a fronton újabb sikereket tudott elérni.

A 35. tengerészgyalogos dandár a jelentések szerint felszabadította a Donyeck megye déli részén található Staromaiorske falut még csütörtök éjszaka

– erről a Kyiv Independent számolt be. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egy olyan videót tett közzé, amin az ukrán egység zászlóját tartják egy nagyrészt lerobbant épületben.

A falu a Mokri Yaly folyópartján fekszik, Donyeck és Zaporizzsja határán. Az ukrán hadsereg két nappal ezelőtt számolt be róla, hogy kulcsfontosságú pozíciókat szereztek meg a falu körül.

Az ukrán ellentámadás a nyáron indult meg, látszólag mérsékelt sikerekkel. A kijevi csapatok elsősorban Bahmut városnál és az ország déli területein próbálnak áttörni az orosz vonalakon, azonban az oroszok jól beásták magukat. Az ukrán vezérkar július 27-én azt közölte, hogy új állásokat szeretek meg Melitopol irányába.

Az ukrán csapatok délen és Bahmut irányába fokozzák az ellentámadást Az ellentámadáshoz mindent bevet Ukrajna. Egy katonai tisztviselő szerint az összes elérhető fegyverrel lövik az oroszokat. Ebben az amerikai kazettás lőszerek is benne vannak.

Az ukrán vezetés arról nem közölt információt, hogy újabb csapatokat vezényelnének a frontra.

Nagyon változást hozhat a harc menetében az újabb amerikai fegyverek megjelenése. A hírek szerint az ukránok már sikeresen használják az USA-tól kapott kazettás lőszereket, de hamarosan további felszereléseket biztosíthat Washington. A Politico.com szerint

az amerikai Abrams tankok valószínűleg szeptemberben érkeznek az ukrán hadszíntérre.

A tervek szerint augusztusban néhány Abrams harckocsit Németországba küldenek, ahol végső felújításon esnek át. Amint ez a folyamat befejeződik, az első adag Abramsot már a következő hónapban Ukrajnába küldik.

Csütörtökön az orosz erők támadó hadműveleteket hajtottak végre a Kupianszk-Szvatove-Kremina vonalon, Bahmutban, az Avdiivka és Donyeck város közötti vonalon, valamint a Donyeck és Zaporozsje régió közötti határvidéken, de nem tettek megerősített előrelépést – írta meg az Institute for the Study of War. A tegnapi nap során az ukrán erők pedig folytatták az ellentámadást a front legalább három szektorában, és előrenyomultak Bahmuttól délre, a Zaporizzsje és a Donyeck régió közötti határterületen, valamint Zaporizzsje régió nyugati részén.