Korrupció gyanújával letartóztatták Ghána vízügyi miniszterét, Cecilia Abena Dapaah-t. A hír önmagában talán nem is lenne meglepő, de az, ahogyan a tárcavezető lebuktatta magát, valóban nem mindennapi történet.

Fotó: Facebook / Cecilia Abena Dapaah

Dapaah ugyanis kvázi saját magát jelentette fel. A BBC cikke szerint a tárcavezető nemrég megelégelte, hogy folyamatosan tűnnek el az értékei otthonról, és egy összesítés után befáradt a rendőrségre, hogy feljelentést tegyen, mi mindent lovasítottak meg a házából. A miniszter meg is nevezte a feltételezett elkövetőket, szerinte a bejárónők lovasították meg készpénzét, ékszereit és kézitáskáit. A rendőrök figyelmesen hallgatták, de igazán csak akkor hűltek el, amikor Dapaah felsorolta az ellopott értékeket.

Összesen ugyanis 1 millió dollárt (342 millió forintot), 300 ezer eurót (113 millió forintot), 350 ezer ghánai cedit (10,6 millió forintot), 35 ezer dollárnyi (12 millió forintnyi) kézitáskát és 95 ezer dollárnyi (32,5 millió forintnyi) ékszert vittek el.

Már önmagában ez megdöbbentette a közvéleményt, hiszen az afrikai ország jelenlegi gazdasági helyzetében finoman szólva is bicskanyitogató ekkora vagyont felhalmozni, nem beszélve arról, hogy a kormány, amelynek Dapaah is tagja, folyamatosan támadja azokat a gazdagokat, akik külföldi valutában tartják a pénzüket. Márpedig a miniszter éppen ezt csinálta.

Valószínűleg a botrányt a kabinetben is érezték, mert Dapaah sietve lemondott a posztjáról a hétvégén, és mindezt azzal indokolta, nem szeretné, ha az ügy elterelné a figyelmet a kormány munkájáról, és véleménye szerint a nyomozás majd rávilágít arra, hogy ő becsületes ember.

Ez azonban nem jött be, mert hétfőn a rendőrség letartóztatta korrupció gyanújával, hiszen nem tudta megmagyarázni, honnan is lett ennyi pénze. Hétfő este óvadék ellenében szabadon engedték, de a politikai karrierjének valószínűleg így is vége lett, ráadásul a nyomozás tovább folyik ellene, ennek a vége pedig börtönbüntetés is lehet.