Berlin megfúrhatja az ukrán NATO-csatlakozást

Brit lapértesülések szerint Németország a kedden kezdődő NATO-csúcstalálkozón megvétózhatja, de legalábbis elhalaszthatja Ukrajna NATO-csatlakozását. A Telegraph című lap cikke szerint Berlin attól tart, hogy amennyiben Ukrajna most lépne be a szövetségbe, azzal maga a NATO is belesodródna a háborúba.

Németország sok mindenben támogatja Ukrajnát, de háborúzni nem akarnak Oroszországgal / Fotó: AFP

Németország ezért Vilniusban elsősorban arra törekszik majd, hogy biztonsági garanciákat határozzanak meg Ukrajna számára, semmint direkt tagságban egyeznének meg. Ez persze azért is lenne jó Berlinnek a lap forrása szerint, mert az ilyen garanciákban való megállapodás rendkívül időigényes, többszöri találkozókon szoktak eldőlni, azaz remek módszer arra, hogy húzzák az időt. Ezzel pedig elérhető, hogy a tényleges csatlakozás csak egy esetleges békekötés után történjen meg, azaz a NATO nem kellene, hogy háborúba lépjen Oroszországgal.

Berlin nem akarja, hogy Putyin tesztelje az ötös cikkelyt

– mondta a forrás, arra utalva, hogy ez a cikkely mondja ki a NATO tagországok számára, hogy egy tagállam elleni külső támadást valemennyiük elleni támadásnak tekintenek, azaz akkor minden tagország háborúba lép.

Ukrajna NATO-csatlakozása régóta terítéken van és sokan abban reménykedtek Kijevben és szövetségeseik körében is, hogy a vilniusi csúcstalálkozóval közelebb kerülhetnek ehhez. Ha igaz a Telegraph értesülése, akkor viszont a NATO egyik legerősebb tagja emelhet vétót a csatlakozás ellen, így pedig szertefoszlik Volodimir Zelenszkijék gyors csatlakozási reménye.