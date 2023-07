A belga rendőrség szerdán késő este házkutatást tartott hat helyszínen, köztük Marie Arena EP-képviselő otthonában. Az akció a Katargate korrupciós ügy részét képezi, amelyben az eddig csak háttérszereplőként kezelt politikus most a nyomozás célkeresztjébe került – írta a Politico.

Marie Arena belga EP-képviselő, a Katargate-ügy egyik gyanúsítottja.

Fotó: AFP

A tavaly decemberben kirobbant Katargate korrupciós botrány során a belga hatóságok nagyszabású akció keretében lerántották a leplet egy bűnszervezetről, amelynek tagjai a gyanú szerint több millió eurót fogadtak el külföldi országoktól, elsősorban Katartól és Marokkótól, hogy azok érdekeit képviseljék az európai törvényhozásban.

A téli letartóztatások és házkutatások óta azonban a nyomozás lelassult, a gyanúsítottak közül szinte mindenkit kiengedtek az előzetesből, sőt, az érintett EP-képviselők azt tervezik, hogy a korrupciós vádak ellenére visszatérnek a Parlamentbe.

A rendőrség azonban most újabb razziát tartott, ezúttal hat helyszínen, köztük Arena és családtagjai otthonában, ahol dokumentumokat és számítógépeket foglaltak le.

A politikust már korábban is gyanúsítottként, a bűnszervezet tagjaként kezelték, eddig azonban nem emeltek ellene vádat, sőt, a belga ügyészek ki sem hallgatták, ő pedig továbbra is tagadja a vádakat.

Arenát nyilvánosan több szál is köti a Katargate-ügyhöz. Mint a másik három hírbe hozott EP-képviselő – Eva Kaili, Marc Tarabella ás Andrea Cozzolino –, ő is a Szocialisták és Demokraták csoportjának a tagja. Az emberi jogi albizottság elnöki posztját Pier Antonio Panzeritől örökölte meg, aki a gyanú szerint a szervezet vezetője és a megvesztegetések végrehajtója volt, és aki a letartóztatása után nem sokkal vádalkut kötött a belga ügyészséggel. Ráadásul Arena politikusokon kívül a legtöbb gyanúba keveredett civil szervezet vezetőivel és parlamenti dolgozókkal is közeli kapcsolatot ápolt.

A képviselő asszony a botrány kirobbanása óta változatlanul látta el a parlamenti feladatait – igaz, az emberi jogi albizottság elnöki tisztségéről lemondott, miután napvilágra került, hogy

nem jelentett be egy Katar által fizetett utazást a parlamenti szabályoknak megfelelően.

A szerdai razzián Roberta Metsola, az Európai Parlament elnöke is jelen volt, és biztosította, hogy Arena schaerbeeki ingatlanának az átkutatásakor teljesüljenek az akció jogi feltételei.

A Parlament teljes mértékben együttműködik a blokk és a különböző tagállamok bűnüldöző hatóságaival az igazság kiderítése érdekében

– nyilatkozta az EP-elnök szóvivője, megemlítve hogy az ártatlanság vélelme Arenáékat is megilleti. A házkutatásra egy hónappal azután kerül sor, hogy Michel Claise belga ügyész az Arenával való szoros kapcsolata miatt, összeférhetetlenségre hivatkozva visszalépett a Katargate-vizsgálatból.

Claise fia, Nicolas Claise és Arena fia, Ugo Lemaire évek óta ismerik egymást és társtulajdonosok a kannabiszból származó CBD-termékeket forgalmazó Bunny Belgium nevű cégben. Claise helyére Aurélie Dejaiffe ügyész lépett.