Brutális csapással válaszolt Moszkva a NATO-csúcsra, haladnak előre az ukránok Bahmutnál

Dróntámadásokkal reagált szerdán a kétnapos NATO-csúcsra Ukrajnában Oroszország. Bár maga a csúcstalálkozó keveset szerepelt az oroszországi hírekben, a katonai vezetés kiemelt figyelemmel kezelte, és meg is adták a választ a várható svéd csatlakozásra.

Fotó: Anadolu Agency via AFP

Szerda este csaknem kéttucatnyi Sahed drónnal támadtak Kurszk térségéből. A gépek nagyrészt a fővárost, Kijevet célozták, ám az ukrán légvédelem a legtöbbet időben megsemmisítette.

Közben az ukrán sereg is lendületben maradt a keleti fronton. Az amerikai háborús agytröszt, az Institute for the Study of War (ISW) friss jelentése szerint Bahmut, Melitopol és Bergyanszk irányában is előrehaladtak az ukrán erők.

A Bahmuttól délnyugatra található Bila Hora település közelében sikerült újabb területeket elfoglalniuk az orosz megszállóktól, illetve Orihovo-Vaszilivkánál is sikereket értek el, ez Bahmuttól északnyugatra található, a városba vezető egyik fő útvonal közelében.