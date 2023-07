Egyre többen támogatják a republikánus Ron DeSantis floridai kormányzót és a demokrata Robert F. Kennedy Jr.-t a következő amerikai elnökválasztáson.

Az adományozók között vannak bankok, kockázatitőke- és fedezeti alapok, illetve a technológiai ágazatban tevékenykedő cégek és üzletemberek.

Fotó: AFP, Northfoto

DeSantis támogatása egyértelműen azt jelzi, hogy a republikánus oldal egy része igyekszik maga mögött hagyni Donald Trumpot. RFK Jr. támogatása annak a jele, hogy a demokrata oldal közel sem elégedett a 80 éves elnökkel – írta meg az Axios.

Vannak, akik szerint az amerikai társadalom belefáradt a Trump-Biden politikákba, és egy teljesen új irányt akarnak az Egyesült Államoknak.

David Sacks vállalkozó és befektető például DeSantis és Kennedy kampányához is szervezett adománygyűjtő esteket, hogy így két teljesen új induló lehessen mind a két oldalon. Sacks szerint a két jelölt egy növekvő cenzúraellenes, háborúellenes és szabadságpárti politikai irányvonal része, akik megújíthatják Amerikát.

Omeed Malik, a Bank of America volt vezetője, illetve a Farvahar kereskedelmi bank alapítója a maximális 6600 dollárt adományozta DeSantis és Kennedy kampányának egyaránt. Malik már 2022-ben is nagyobb összegekkel támogatta DeSantist a floridai választáson, most pedig a demokrata Kennedynek is szervez adománygyűjtő esteket.

Joe Voboril, a Farvahar Partners társalapítója elmondta, hogy magát demokratának vallja, de ő is támogatja Kennedy és DeSantis kampányát is. Elmondta, hogy szerinte a két jelölt nemcsak a másik oldallal, hanem a saját pártjával is harcol, ami megújulást hozhat az amerikai politikai életben.

Látszik, hogy

az Egyesült Államokban egyre többen vágynak gyökeres változásra.

Az elmúlt években Trump és Biden kormányzása sokakat elfordított a politikától, és láthatóan a demokrata és a republikánus oldalon is erősödik a megújulás iránti igény. Azonban nem biztos, hogy ezek a változások valóban az ország javára válnak.

Ron DeSantis nyíltan fellépett a Covid-járvány idején hozott korlátozások ellen, miközben keresztes hadjáratot folytat Florida legnagyobb munkaadója, a Diseney ellen a vállalat sokszínű politikája miatt. Eközben Kennedy vállaltan oltásszkeptikus, aki már többször hangoztatott olyan alaptalan elméleteket, hogy a vakcinákkal mikrocsipet ültetnek az emberekbe, illetve a gyerekkori oltások autizmust okoznak.

Elon Musk is beszáll az adományozók közé, és egyelőre mind a két jelöltet támogatja, ám hosszú távon várhatóan DeSantis mögé áll be. Musk leginkább azzal az iránnyal ért egyet, hogy

az USA ne küldjön több katonai támogatást Ukrajnának, mivel ezzel saját magát gyengíti,

de érdemben nem segít véget vetni a harcoknak. Ez a republikánus oldal fő iránya, amivel egyre többen értenek egyet az USA-ban.

Amerikai közvélemény-kutatások szerint az amerikai lakosság nagyobb része nem akarja, hogy egy Trump–Biden-visszavágó legyen a következő választáson. A felmérésben részt vevők 70 százaléka szerint Joe Bidennek nem kellene újra indulnia, illetve 60 százalék azt mondta, hogy Trumpnak is távol kellene maradnia a politikától. Az, hogy a gazdag támogatók mind a republikánus, mind a demokrata ellenjelöltet nagyobb összegekkel pénzelik, ennek a népakaratnak a leképeződése lehet.