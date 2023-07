Horvátország déli részén is erdőtűz terjed: a Dubrovnik-Neretva megyei Župa dubrovačka település felett hétfő este késő este kitört erdőtűz az erős déli szél miatt továbbterjedt – írja a The Dubrovnik Times. A környék lakói fanyar égésszagra ébredtek, mivel a tűz ma reggel tovább égett.

Fotó: Shutters

Az erdőtűz hétfő este nagyon gyorsan terjedt: jelenleg az erdőtűz Plat falu felett terjed, ahol a Dubrovniki Vízerőmű is található.

A tüzek még mindig égnek, azonban a szeles időjárás kedden csillapodni látszik, ami segít a tűzoltóknak a lángok megfékezésében.

Erdőtűz pusztít a dél-törökországi Antalya egyik népszerű üdülővárosánál, Kemernél is, kedden a hatóságok már tíz házat evakuáltak. Algériában 34-en haltak meg az ország északi részén tomboló erdő- és bozóttüzekben, a Görögországhoz tartozó Korfu és Rodosz szigetén pedig már több mint 32 ezer embert telepítettek ki, az utóbbi szigeten hetedik napja égnek a tüzek. Erdőtüzek pusztítanak Szicíliában is, ahol a vízhiány is nehezíti az emberek életét.