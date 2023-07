Egy év után eljutott az MTA-ra az ukrán fronton harcoló magyar matematikus

Több mint egy évvel az elismeréséről szóló hivatalos bejelentés után, 2023. július 24-én vette át a Magyar Tudományos Akadémia Székházában az MTA Arany János Fiatal Kutatói Díját Traski Viktor kárpátaljai magyar matematikus. Az ungvári egyetem díjnyertes kutatójának Kollár László, az MTA főtitkára adta át a kitüntetést. Traski Viktor eredetileg az MTA 195. közgyűlésén, a Külső Tagok Fórumán vehette volna át a díjat, de akkor csupán videoüzenetet tudott küldeni, mivel az ukrán hadsereg katonájaként harcolt a kelet-ukrajnai fronton – számolt be róla a Magyar Tudományos Akadémia.

Fotó: Szigeti Tamás

„Kvadratikus φ-SubGauss-féle véletlen értékek és folyamatok” – ez lett volna a Magyar Tudományos Akadémia Arany János Fiatal Kutatói Díjával elismert Traski Viktor előadásának témája tavaly tavasszal. Az Ungvári Nemzeti Egyetemen valós és komplex függvénytant, funkcionálanalízist és valószínűségszámítást is oktató matematikus azonban az orosz-ukrán háború miatt akkor nem tudott elutazni a budapesti rendezvényre. Helyette küldött egy rövid videót, amelyben – miközben távoli robbanások zaja hallatszott – röviden ismertette kutatásait, majd reményét fejezte ki, hogy a pandémiával és háborúval sújtott időszakot követően személyesen is be tud majd számolni eredményeiről az Akadémián.

Erre most került sor, több mint egy évvel később, immár a Magyar Tudományos Akadémia Székházában. Traski Viktor azt mondta ennek kapcsán, hogy nem gondolta volna, hogy egy évet kell várnia, hogy személyesen is eljöhessen Budapestre.

Háborúban hallgatnak a múzsák

– idézte köszöntőjében a római szállóigét Kollár László akadémikus, az MTA főtitkára. Mint mondta, háborúban nemcsak a kultúra, hanem a tudomány is veszélyben van, pedig éppen a kultúra és a tudomány jelentheti az összekötő kapcsot a különböző népek között.

Kocsis Károly akadémikus, a Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság elnöke a kárpátaljai magyar kutatót köszöntve arra emlékeztetett, hogy az MTA közfeladatainak sorába emelte a határon túli magyar tudományosság ügyét. A külhoni magyar tudósok, kutatók munkájának jutalmazására, elismerésére alapított Arany János-díjat három kategóriában – Életműdíj, Kiemelkedő Tudományos Teljesítmény díj, Fiatal Kutatói Díj – ítéli oda az MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság.

A testület értékelése szerint Traski Viktor kötelességtudó, céltudatos, aktív fiatal kutató, aki olyan kutatásokat végez, amelyeknek a jövőben is lesznek innovációs alkalmazásaik.

A díjátadó zárásaként Traski Viktor egysége, a 128-as számú hegyi dandár tüzérségének katonái által készített emléktárgyat, egy a dandár szlogenjével és jelzésével ellátott löveghüvelyt ajándékozott az MTA főtitkárának.