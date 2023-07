Programajánló (július 28–30.) Július 28., péntek Depeche Mode-koncert, Puskás Aréna Öt év után, 2023-ban ismét turnéra indult az idehaza is közönségkedvenc Depeche Mode. A július 28-án a Puskás Arénát is érintő Memento Mori turné a zenekar azonos című, 15. stúdióalbumának tavaszi megjelenését követően indult el. III. Debreceni Utcazene Napok

2023. július 28-án és 29-én újra a húrok közé csapnak a cívisvárosban. Ezúttal négy helyszínen élvezheti a közönség a színesebbnél színesebb produkciókat. Július 29., szombat 198. Anna-bál és Anna Fesztivál, Balatonfüred Július 29-én a megújult Anna Grand Hotel kertjében rendezik meg a 198. Anna-bált. A patinás rendezvényt ezúttal is az Anna Fesztivál eseményei előzik meg. Lesz prímáskoncert, szívhalászat, operagála és szerenádok éjszakája, amikor zenészek játszanak majd a reformkori városrész egyik erkélyéről a bálozó lányoknak. Csopakabana, Csopak A Csopakabana idén is latin hangulattal, sok tánccal, koncertekkel, dobshow-val és sportprogramokkal várja a látogatókat július 29-én a Csopak Strandon. A strand gyerek- és családi programokat kínál, de lesz salsaoktatás, esti koncert és dobshow is. Július 30., vasárnap Iggy Pop-koncert, Veszprém A punk keresztapja, Iggy Pop július 30-án vasárnap Európa kulturális fővárosában, Veszprémben, a Gyárkertben lép fel. Az énekes szuggesztív színpadi jelenléte, elképesztő energiája a mai napig tömegeket mozgat meg. 2:22 – Centrál Színház, Szigligeti Várudvar A Centrál Színház nyárra ismét Szigligetre költözik. Idei választásuk, a West End sikerdarabja, A 2:22 című előadás hűsítő borzongással szolgál majd a fülledt nyári estéken. Martinovics Dorina, Lengyel Tamás, Ágoston Katalin és Mészáros András főszereplésével és Puskás Tamás rendezésében érkezik a 2:22 – a szigligeti várudvar színpadára.